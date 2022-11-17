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Заря
18.11.2022 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 23:40 |
62
0

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

17 ноября 2022, 23:40 |
62
0
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В пятницу, 18 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и начнется в 13:00.

«Заря» и «Александрия» являются соседями по турнирной таблице: команды набрали одинаковое количество очков (луганчане провели на один матч больше). В прошлом туре команда Патрика ван Леувена встречалась с «Шахтером» и завершила поединок вничью со счетом 2:2. Александрийцы свой предыдущий матч выиграли, вырвав победу у «Вереса» на седьмой компенсированной минуте. Последний раз в рамках чемпионата команды встречались в ноябре прошлого года, и «черно-белые» одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Максим Имереков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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