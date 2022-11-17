В пятницу, 18 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и «Александрия». Стартовый свисток рефери прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Заря



Давненько не было в УПЛ такого, чтобы очередной тур национального первенства начинался с противостояния категории «топ». И ведь не получится, при всем желании, сказать, что луганская «Заря» и «Александрия» в своих текущих кондициях не попадают в данную категорию команд нашей страны. Во всяком случае, обе стороны, как минимум, имеют в своем активе боевые ничьи против донецкого «Шахтера» (по 2:2), а подопечные Патрика ван Леувена еще и воспользовались в свое время неудачным стартом сезона в исполнении киевского «Динамо» (3:2). Таким образом, «мужики» вновь претендуют на звание «третьей силы» в нашем футболе, но есть все основания полагать, что они на данный момент находятся еще в самом начале пути.

Как бы там ни было, а достаточно успешная игра «Зари» против «Шахтера» привела лишь к появлению у команды ван Леувена серии из двух матчей кряду без побед. Для высокого положения коллектива в турнирной таблице подобная череда выступлений является крайне неуместной, но календарь с матчами против достаточно сильных соперников попросту не дает луганчанам развернуться. В последнем туре перед наступлением зимы они сыграют против «Миная» – фактически единственная возможность за последнее время уверенно смотреть в сторону трех набранных баллов.

Очевидно, что «Заря» постарается исправить положение в предстоящей игре за счет предельно сыгранного состава. Нидерландский специалист построил костяк команды, и теперь пытается вывести коллектив на качественно новый уровень. Да, кадровая обойма луганчан все еще оставляет желать лучшего, и в составе могут быть эксперименты вроде инвертированных фланговых защитников или их перехода в центр обороны. Кроме того, у «Зари» все еще есть серьезные проблемы с центральным нападающим, решить которые без трансферного окна команда не сможет.

Александрия



«Заря» – далеко не единственная команда в УПЛ, которой впору жаловаться на календарь в конце осенней части чемпионата. «Александрия» также может многое рассказать на этот счет, так как на промежутке в две недели коллектив Юрия Гуры был вынужден пройти через противостояния против «Шахтера», «Колоса» (4:1), «Динамо» (1:3), в скором времени сыграет против луганчан, а довершит этот отрезок игра против «Днепра-1». Фактически, в каждом туре «полиграфы» учувствуют в одной из центральных баталий. Для фанатов команды, наверное, такой распорядок матчей только в радость, вот только самих футболистов после длительного простоя может и не хватить в одном из заключительных матчей, удельные вес которых даже больше, чем у предыдущих.

Вдобавок ко всему, «Александрия» будет вынуждена вновь обходиться без полузащитника Кирилла Ковальца неопределенный срок. Очередная травма не дала одному из ведущих плеймейкеров страны доиграть до конца даже первый тайм энергозатратного матча против «Вереса» на прошлых выходных (3:2), и теперь Гура вновь вынужден искать замену ключевому игроку.

К счастью, «Александрия» неплохо доукомплектовалась перед стартом сезона, поэтому вполне может задействовать уже проверенного Александра Демченко или дать шанс сыграть с первых минут талантливому Денису Костышину на фоне победного гола в прошлой игре. К слову, тогда представители Кировоградской области забили на 90+7 минуте, в очередной раз подтвердив свое реноме бойцов до последних секунд. «Заре» стоит обратить на это внимание, хотя она и сама уже несколько раз чудесным образом добивалась положительных результатов.

История встреч



Футбольные пути «Зари» и «Александрии» ранее пересекались 34 раза в рамках УПЛ, Кубка Украины, Первой лиги Украины и СССР. Наблюдается небольшое преимущество по количеству побед со стороны хозяев – 13 успешных игр для «Зари», 9 ничьих, 12 побед «Александрии». Последний раз соперники играли в официальном матче осенью 2021 года – матч в Александрии завершился победой «Зари» со счетом 1:0. За гостей голом отличился Максим Имереков.

Ориентировочные составы



«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Вантух, Данченко – Бражко – Мишнев, Булеца, Чурко, Кирюханцев – Русин.

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Дрышлюк, Рыбалка, Демченко – Третьяков, Кожушко, Костышин.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды порадуют результативным футболом. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5: Да с коэффициентом 2.14 по линии Parimatch.

18 ноября, пятница