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Чемпионат Украины
Заря
18.11.2022, FT 4 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 16:12 |
544
0

Заря – Александрия – 4:1. 5 мячей за 15 минут. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

18 ноября 2022, 16:12 |
544
0
Заря – Александрия – 4:1. 5 мячей за 15 минут. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

В матче чемпионата Украины «Заря» – «Александрия» хозяева во втором тайме забили четыре гола и разобрались со своим соперником со счетом 4:1.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Александрия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Заря).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Заря).
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Заря Луганск Александрия Заря - Александрия видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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