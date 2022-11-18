18.11.2022, FT 4 : 1
Украина. Премьер лига18 ноября 2022, 16:12 |
544
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Заря – Александрия – 4:1. 5 мячей за 15 минут. Видео голов и обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
18 ноября 2022, 16:12 |
544
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В матче чемпионата Украины «Заря» – «Александрия» хозяева во втором тайме забили четыре гола и разобрались со своим соперником со счетом 4:1.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Александрия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Заря).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Заря).
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