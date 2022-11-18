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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари забили те, от кого вообще не ждали этого»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 18:53 |
521
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари забили те, от кого вообще не ждали этого»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

18 ноября 2022, 18:53 |
521
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари забили те, от кого вообще не ждали этого»
ФК Заря

Тренер «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу со счетом 4:1 в матче УПЛ против «Александрии». Все пять голов были забиты в течение 15 минут второго тайма.

– Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли исполнить, однако мы реализовали свои возможности во втором тайме. Забивали те футболисты, от которых этого даже не ожидали. Например, Богдан Бутко - это вообще защитник, но молодец, использовал два момента. Мы готовились к этому поединку, нам было не просто, но победили.

- Первый тайм Ваша команда играла достаточно осторожно – это входило в план?
- Совсем нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели поскорее забить.

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Источник ФК Заря
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