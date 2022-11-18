Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари забили те, от кого вообще не ждали этого»
Наставник оценил победу в матче УПЛ
Тренер «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу со счетом 4:1 в матче УПЛ против «Александрии». Все пять голов были забиты в течение 15 минут второго тайма.
– Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли исполнить, однако мы реализовали свои возможности во втором тайме. Забивали те футболисты, от которых этого даже не ожидали. Например, Богдан Бутко - это вообще защитник, но молодец, использовал два момента. Мы готовились к этому поединку, нам было не просто, но победили.
- Первый тайм Ваша команда играла достаточно осторожно – это входило в план?
- Совсем нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели поскорее забить.
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