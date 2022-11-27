Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Англия
27 ноября 2022, 11:34 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:39
3704
2

Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину

В Украину может вернуться Егор Ярмолюк

27 ноября 2022, 11:34 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:39
3704
2
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек клуба английской Премьер-лиги «Брентфорд» Егор Ярмолюк может ближайшей зимой пополнить ряды одного из клубов УПЛ.

Наставник англичан Томас Франк пока не может использовать украинца в матчах команды постоянно по причине его недостаточной готовности и зрелости. В «Брентфорде» намерены отправить Ярмолюка в аренду, чтобы он набирался опыта.

18-летний Ярмолюк стал игроком «Брентфорда» минувшим летом, перейдя из «Днепра-1». На счету Егора в этом сезоне лишь 1 игра.

По теме:
С Симининым. Львов и Колос объявили составы на игру
Тен Хаг знает, кем заменить Роналду
Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Брентфорд Егор Ярмолюк Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»
Футбол | 27 ноября 2022, 08:36 1
Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»
Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» – об игре капитана сборной Аргентины на ЧМ-2022

Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя
Футбол | 27 ноября 2022, 05:55 1
Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя
Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Футбол | 26.11.2022, 22:57
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
Футбол | 26.11.2022, 22:15
Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
Вы когда нибудь видели как играет Брендфорд ? Который рвал Челси 4 1 и 4 0 МЮ.Выможете представить там любого нашего футболиста .Даже Мудрик там не сыграет.Мудрик привык что весь шахтер на него играет В Брендфорде такого нет .
Ответить
+1
Dar Veter
В Скорук Томаковка.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
25.11.2022, 21:19 2
Бокс
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
25.11.2022, 18:42 1
Футбол
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 3
Футбол
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
25.11.2022, 13:56
Футбол
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 1
Бокс
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
26.11.2022, 14:45
Война
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
25.11.2022, 17:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности