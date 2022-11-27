Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
В Украину может вернуться Егор Ярмолюк
Украинский хавбек клуба английской Премьер-лиги «Брентфорд» Егор Ярмолюк может ближайшей зимой пополнить ряды одного из клубов УПЛ.
Наставник англичан Томас Франк пока не может использовать украинца в матчах команды постоянно по причине его недостаточной готовности и зрелости. В «Брентфорде» намерены отправить Ярмолюка в аренду, чтобы он набирался опыта.
18-летний Ярмолюк стал игроком «Брентфорда» минувшим летом, перейдя из «Днепра-1». На счету Егора в этом сезоне лишь 1 игра.
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