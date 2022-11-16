Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 ноября.

1A. Массированная ракетная атака оккупантов. Многие города без электричества

Рашисты совершили атаку по объектам критической инфраструктуры

1B. Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши

Премьер-министр Польши срочно собрал Комитет нацбезопасности

2. Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт

На полях саммита G20 Томас Бах произнес странные слова

3. Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»

Джанни Инфантино порассуждал на счет войны в Украине

4. ФОТО. Наконец-то я дома. Ярмоленко вернулся в Украину

Вингер сборной Украины опубликовал фото в своем Instagram

5. Источник: Роналду провел переговоры с Баварией

Португалец контактировал с немецким клубом еще до интервью

6A. ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки

Сотрудничество «Реала» и компании BMW

6B. ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч

Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»

7. Каковы шансы Украины? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Сборные Италии и Испании досрочно обеспечили себе путевки на форум

8A. От Нойера до Месси: символическая сборная мира среди игроков в возрасте 35+

Команда опытных мастеров, которые еще могут дать фору молодежи

8B. Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

9. Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко

У президента «Ингульца» закончилось терпение

10. Лидеры и ничьи, Монзуль и арбуз, Лавриненко и отставка

Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре