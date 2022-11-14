Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко

Накануне завершилась более чем шестилетняя история сотрудничества Сергея Лавриненко с футбольным клубом «Ингулец». Президент клуба из Петрово Александр Поворознюк сообщил о принятии решения попрощаться с главным тренером из-за того, что «терпение когда-то кончается».

Что имел в виду Поворознюк понять несложно, если банально заглянуть в турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, где «Ингулец» занимает последнее место. Впрочем нынешний поступок президента «красно-желтых» очень резонирует с его предыдущими многочисленными заявлениями о будущем Сергея Лавриненко в клубе.

Начиная с 2019 года, когда «Ингулец», игравший еще в Первой лиге, сенсационно добрался до финала Кубка Украины, где все-таки уступил «Шахтеру», Поворознюк неустанно повторял один и тот же месседж для прессы и болельщиков – у Лавриненко пожизненный контракт с «Ингульцом». Менялись лишь формулировки, на которые президент клуба из Петрово очень изобретателен – от «пожизненного заключения» до «не дождетесь завершения контракта Лавриненко с клубом».

С Лавриненко, который возглавил «Ингулец» летом 2016-го, команда из Петрово действительно достигла значительных высот – по сути, все самые значимые ее достижения в истории связаны с персоной этого специалиста. Поэтому понять логику прежних заявлений Поворознюка несложно – руководитель клуба был буквально очарован результатами работы главного тренера, а в виду эмоционального характера не скрывал своих мыслей и планов на будущее, которые ему казались непременно светлыми.



ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Но к ноябрю нынешнего года «Ингулец» и вправду подошел не в лучшей ситуации. Команда застряла в подвале турнирной таблицы УПЛ, а на старте сезона и вовсе выдала невнятную 9-матчевую безвыигрышную серию, прервать которую удалось лишь 8 ноября сенсационной победой над «Зарей» (1:0). Однако уже в следующем туре петровчане проиграли «Металлисту 1925» (1:2), а Лавриненко был отправлен в отставку…

Если оценивать ситуацию поверхностно, то иного решения, кроме увольнения Лавриненко у руководства «Ингульца» в сложившейся ситуации и быть не могло. Однако после заявлений Поворознюка о пожизненном контракте в публичной плоскости не было ничего, что свидетельствовало бы о нарастающем недовольстве руководства результатами коллектива. Возможно, в разговорах тет-а-тет босс и донес до Лавриненко свою позицию, дав какое-то количество игр на исправление ситуации, после чего банально выполнил условия личной договоренности с коучем, но после предыдущих публичных высказываний со стороны Поворознюка в адрес своего тренера нынешнее решение президента «Ингульца» выглядело как минимум неожиданным.

Другой вопрос, чем конкретно оказались недовольны руководители «Ингульца», за что Лавриненко поплатился работой… Результатом в УПЛ? Да, здесь петровчане не выделялись со знаком «плюс», но и тенденции к критическому отрыву от спасительной зоны у них не было. Более того, по ряду дополнительных показателей, которые стоит анализировать при углубленном изучении вопроса, «Ингулец» шел на уровне прошлых сезонов…

Например, по владению мячом «Ингулец» в минувшем сезоне был в топ-3 худших коллективов УПЛ с показателем в 43,1%. В нынешнем чемпионате петровчане пока демонстрирую точно такую же цифру в 43,1% владения, что ставит их на последнее место соответствующего рейтинга наряду с «Минаем». Говорить о глобальном ухудшении вряд ли возможно. Тоже самое касается целого ряда других статистических аспектов – например, показателя обводок, где «Ингулец» и в прошлом сезоне был худшим в УПЛ (301 обводка за недоигранный чемпионат), и в нынешнем оставается таким же (155).

Иными словами, стилистически «Ингулец» не менялся при Лавриненко в течение длительного времени. Это была команда, которой проще играть против лидеров и тех, кто стремится к зоне еврокубков, чем против оппонентов из нижней половины таблицы. Потому что с первыми можно было пробовать действовать в излюбленной манере – с эшелонированной обороной, минимумом свободных зон у своих ворот, и попытками поразить ворота соперника в контратаках или при стандартах. Такой стиль приносил Лавриненко и «Ингульцу» успех в приснопамятном розыгрыше Кубка Украины, он в целом оправдывал себя и после выхода команды в УПЛ. И руководство во главе с Поворознюком это устраивало, иначе бы оно не делало столь громких заявлений о пожизненном контракте.



Пряма червона. Александр Поворознюк

Конечно, Лавриненко можно упрекнуть в том, что за столько лет он не смог сделать из «Ингульца» более атакующую, или, если так можно выразиться, более играющую команду. Но для этого специалисту нужно было бы иметь в распоряжении хотя бы 3-4 футболистов действительно высокого уровня, предрасположенных к креативной работе с мячом и умеющих конвертировать в результат свободу творчества. А вот с этим у «Ингульца» практически всегда в последние годы были проблемы…

Если заглянуть на Wyscout, то мы увидим, что фамилия лишь одного футболиста «Ингульца» регулярно присутствует в топ-30 таких статистических колонок как «передачи вразрез», «ключевые передачи», «длинные передачи», «пасы с продвижением», «передачи в последнюю треть». Речь о 28-летнем капитане команды Евгении Запорожце, который действительно является лидером и мозговым центром петровчан. Все остальные либо проявляют себя исключительно эпизодически, после чего на несколько туров погружаются «во мрак», либо же и вовсе не выглядят конкурентоспособными на уровне УПЛ.

Созидание и завершение атак – это вообще бич «Ингульца». В текущем сезоне УПЛ петровчане имеют наиболее низкий суммарный показатель ожидаемых голов среди всех команд турнира – 9,05xG. При этом, средний показатель xG одного удара у экс-подопечных Лавриненко также является минимальным для всей лиги – 0,095. Средняя дистанция удара у «Ингульца» равна 19,24 метров (в минувшем сезоне этот показатель составлял 18,16 метров), а у его соперников – 17,66 метров. Причем по среднему числу касаний мяча в штрафной за 90 минут петровчане превосходят сразу три других команды УПЛ – «Львов», «Металлист 1925» и «Металлист». Симптоматично и то, что лучшим на текущий момент голеадором «Ингульца» является 19-летний левый защитник Артем Смоляков, забивший 2 мяча в 9 поединках…

Кадровые проблемы – это, пожалуй, ключевой аспект нынешних неудач «Ингульца». В команде, по сути, нет качественных игроков в центре нападения, да и среди вингеров конкуренция, скорее, лишь номинальная, чем такая, которая бы помогала прогрессировать. А ведь в октябре минувшего года Поворознюк заявлял, что готов поменять 80% состава, но оставить Лавриненко. В итоге летом у петровчан действительно произошла серьезная кадровая «чистка» с обновлением состава на 50-55%, но не стоит забывать, что из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на подобные перемены вынуждены были пойти почти все участники УПЛ, а потому здесь выделять особняком «Ингулец» вряд ли стоит.



Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Важно и то, что проблемы с атакой у петровчан были еще в минувшем сезоне, когда на счету лучшего голеадора команды были те же самые 2 забитых мяча, как и сейчас у Смолякова. Но что сделал клуб в летнее трансферное окно? Подписал в центр нападения лишь одного Максима Марусича, который до этого более полугода был без команды… В итоге новичок в 10 матчах забил 1 мяч, а его номинально единственный конкурент по позиции Артем Ситало и вовсе в 6 поединках не отличился одним результативным действием.

Почему в «Ингульце» именно так вели кадровую работу – вопрос к Поворознюку и Лавриненко. Если главный тренер реально оставался доволен двумя форвардами приблизительно одного класса и стилистики, а также довольствовался вингерами, чья креативность в последние годы оставляла желать лучшего, то нынешнее решение руководства клуба целиком оправдано. Если же наставнику в силу каких-то обстоятельств попросту не смогли обеспечить должное усиление коллектива летом, то снимать его с должности накануне зимней паузы, когда можно было бы попытаться переломить ситуацию, вряд ли стоило.

Удивляет и то, что Лавриненко, по сути, уходит один. В ближайшее время руководить командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет экс-ассистент прежнего коуча Младен Бартулович. Вероятно, сохранят работу и другие бывшие помощники Лавриненко – Сергей Таран, Богдан Шуст, Владислав Лупашко. Двое последних, как и Бартулович, только в начале нынешнего года завершили активные выступления в футболе и перешли на тренерскую работу. Возможно, уже тогда Поворознюк планировал какие-то перемены, позволив молодежи определенное время побыть «под крылом» куда более опытного Лавриненко, чтобы затем та попыталась выйти из тени.



ФК Ингулец

Но вряд ли условный Бартулович, Шуст или Лупашко в ближайшее время смогут качественно переломить ситуацию для «Ингульца». Безусловно, если руководство интересует лишь результат, то какие-то косметические изменения могут и помочь где-то «выстоять», где-то «домучить», а где-то и «выстрадать» очки, но все это будет таким же самым тестом на терпение, о котором вспомнил Поворознюк, расставаясь с Лавриненко.

Смена тренера прямо перед «зимовкой» в УПЛ – шаг достаточно смелый, но и рискованный. Идти на него однозначно стоило только в том случае, если в январское трансферное окно будет сформирован новый тренерский штаб, с полным карт-бланшем и возможностью осуществления качественной кадровой работы на рынке. Тогда масштабное переформатирование может помочь «Ингульцу» сделать уверенный шаг вперед в развитии, а это единственное, чего, по сути, не смог обеспечить Лавриненко за последние годы. В любой иной ситуации Поворознюк сильно рискует стать заложником своих эмоций, ведь прежний наставник полтора раза (условность, вызванная досрочным завершением минувшего сезона) успешно решал основную задачу по сохранению прописки в элите для «Ингульца», а вот окажутся ли на это способны петровчане с и.о. главного тренера Бартуловичем или кем-то иным – вопрос из категории трудно прогнозируемых…