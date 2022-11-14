Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 21:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 22:41
2373
5

Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко

У президента «Ингульца» закончилось терпение…

14 ноября 2022, 21:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 22:41
2373
5
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Накануне завершилась более чем шестилетняя история сотрудничества Сергея Лавриненко с футбольным клубом «Ингулец». Президент клуба из Петрово Александр Поворознюк сообщил о принятии решения попрощаться с главным тренером из-за того, что «терпение когда-то кончается».

Что имел в виду Поворознюк понять несложно, если банально заглянуть в турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, где «Ингулец» занимает последнее место. Впрочем нынешний поступок президента «красно-желтых» очень резонирует с его предыдущими многочисленными заявлениями о будущем Сергея Лавриненко в клубе.

Начиная с 2019 года, когда «Ингулец», игравший еще в Первой лиге, сенсационно добрался до финала Кубка Украины, где все-таки уступил «Шахтеру», Поворознюк неустанно повторял один и тот же месседж для прессы и болельщиков – у Лавриненко пожизненный контракт с «Ингульцом». Менялись лишь формулировки, на которые президент клуба из Петрово очень изобретателен – от «пожизненного заключения» до «не дождетесь завершения контракта Лавриненко с клубом».

С Лавриненко, который возглавил «Ингулец» летом 2016-го, команда из Петрово действительно достигла значительных высот – по сути, все самые значимые ее достижения в истории связаны с персоной этого специалиста. Поэтому понять логику прежних заявлений Поворознюка несложно – руководитель клуба был буквально очарован результатами работы главного тренера, а в виду эмоционального характера не скрывал своих мыслей и планов на будущее, которые ему казались непременно светлыми.


ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Но к ноябрю нынешнего года «Ингулец» и вправду подошел не в лучшей ситуации. Команда застряла в подвале турнирной таблицы УПЛ, а на старте сезона и вовсе выдала невнятную 9-матчевую безвыигрышную серию, прервать которую удалось лишь 8 ноября сенсационной победой над «Зарей» (1:0). Однако уже в следующем туре петровчане проиграли «Металлисту 1925» (1:2), а Лавриненко был отправлен в отставку…

Если оценивать ситуацию поверхностно, то иного решения, кроме увольнения Лавриненко у руководства «Ингульца» в сложившейся ситуации и быть не могло. Однако после заявлений Поворознюка о пожизненном контракте в публичной плоскости не было ничего, что свидетельствовало бы о нарастающем недовольстве руководства результатами коллектива. Возможно, в разговорах тет-а-тет босс и донес до Лавриненко свою позицию, дав какое-то количество игр на исправление ситуации, после чего банально выполнил условия личной договоренности с коучем, но после предыдущих публичных высказываний со стороны Поворознюка в адрес своего тренера нынешнее решение президента «Ингульца» выглядело как минимум неожиданным.

Другой вопрос, чем конкретно оказались недовольны руководители «Ингульца», за что Лавриненко поплатился работой… Результатом в УПЛ? Да, здесь петровчане не выделялись со знаком «плюс», но и тенденции к критическому отрыву от спасительной зоны у них не было. Более того, по ряду дополнительных показателей, которые стоит анализировать при углубленном изучении вопроса, «Ингулец» шел на уровне прошлых сезонов…

Например, по владению мячом «Ингулец» в минувшем сезоне был в топ-3 худших коллективов УПЛ с показателем в 43,1%. В нынешнем чемпионате петровчане пока демонстрирую точно такую же цифру в 43,1% владения, что ставит их на последнее место соответствующего рейтинга наряду с «Минаем». Говорить о глобальном ухудшении вряд ли возможно. Тоже самое касается целого ряда других статистических аспектов – например, показателя обводок, где «Ингулец» и в прошлом сезоне был худшим в УПЛ (301 обводка за недоигранный чемпионат), и в нынешнем оставается таким же (155).

Иными словами, стилистически «Ингулец» не менялся при Лавриненко в течение длительного времени. Это была команда, которой проще играть против лидеров и тех, кто стремится к зоне еврокубков, чем против оппонентов из нижней половины таблицы. Потому что с первыми можно было пробовать действовать в излюбленной манере – с эшелонированной обороной, минимумом свободных зон у своих ворот, и попытками поразить ворота соперника в контратаках или при стандартах. Такой стиль приносил Лавриненко и «Ингульцу» успех в приснопамятном розыгрыше Кубка Украины, он в целом оправдывал себя и после выхода команды в УПЛ. И руководство во главе с Поворознюком это устраивало, иначе бы оно не делало столь громких заявлений о пожизненном контракте.


Пряма червона. Александр Поворознюк

Конечно, Лавриненко можно упрекнуть в том, что за столько лет он не смог сделать из «Ингульца» более атакующую, или, если так можно выразиться, более играющую команду. Но для этого специалисту нужно было бы иметь в распоряжении хотя бы 3-4 футболистов действительно высокого уровня, предрасположенных к креативной работе с мячом и умеющих конвертировать в результат свободу творчества. А вот с этим у «Ингульца» практически всегда в последние годы были проблемы…

Если заглянуть на Wyscout, то мы увидим, что фамилия лишь одного футболиста «Ингульца» регулярно присутствует в топ-30 таких статистических колонок как «передачи вразрез», «ключевые передачи», «длинные передачи», «пасы с продвижением», «передачи в последнюю треть». Речь о 28-летнем капитане команды Евгении Запорожце, который действительно является лидером и мозговым центром петровчан. Все остальные либо проявляют себя исключительно эпизодически, после чего на несколько туров погружаются «во мрак», либо же и вовсе не выглядят конкурентоспособными на уровне УПЛ.

Созидание и завершение атак – это вообще бич «Ингульца». В текущем сезоне УПЛ петровчане имеют наиболее низкий суммарный показатель ожидаемых голов среди всех команд турнира – 9,05xG. При этом, средний показатель xG одного удара у экс-подопечных Лавриненко также является минимальным для всей лиги – 0,095. Средняя дистанция удара у «Ингульца» равна 19,24 метров (в минувшем сезоне этот показатель составлял 18,16 метров), а у его соперников – 17,66 метров. Причем по среднему числу касаний мяча в штрафной за 90 минут петровчане превосходят сразу три других команды УПЛ – «Львов», «Металлист 1925» и «Металлист». Симптоматично и то, что лучшим на текущий момент голеадором «Ингульца» является 19-летний левый защитник Артем Смоляков, забивший 2 мяча в 9 поединках…

Кадровые проблемы – это, пожалуй, ключевой аспект нынешних неудач «Ингульца». В команде, по сути, нет качественных игроков в центре нападения, да и среди вингеров конкуренция, скорее, лишь номинальная, чем такая, которая бы помогала прогрессировать. А ведь в октябре минувшего года Поворознюк заявлял, что готов поменять 80% состава, но оставить Лавриненко. В итоге летом у петровчан действительно произошла серьезная кадровая «чистка» с обновлением состава на 50-55%, но не стоит забывать, что из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на подобные перемены вынуждены были пойти почти все участники УПЛ, а потому здесь выделять особняком «Ингулец» вряд ли стоит.


Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Важно и то, что проблемы с атакой у петровчан были еще в минувшем сезоне, когда на счету лучшего голеадора команды были те же самые 2 забитых мяча, как и сейчас у Смолякова. Но что сделал клуб в летнее трансферное окно? Подписал в центр нападения лишь одного Максима Марусича, который до этого более полугода был без команды… В итоге новичок в 10 матчах забил 1 мяч, а его номинально единственный конкурент по позиции Артем Ситало и вовсе в 6 поединках не отличился одним результативным действием.

Почему в «Ингульце» именно так вели кадровую работу – вопрос к Поворознюку и Лавриненко. Если главный тренер реально оставался доволен двумя форвардами приблизительно одного класса и стилистики, а также довольствовался вингерами, чья креативность в последние годы оставляла желать лучшего, то нынешнее решение руководства клуба целиком оправдано. Если же наставнику в силу каких-то обстоятельств попросту не смогли обеспечить должное усиление коллектива летом, то снимать его с должности накануне зимней паузы, когда можно было бы попытаться переломить ситуацию, вряд ли стоило.

Удивляет и то, что Лавриненко, по сути, уходит один. В ближайшее время руководить командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет экс-ассистент прежнего коуча Младен Бартулович. Вероятно, сохранят работу и другие бывшие помощники Лавриненко – Сергей Таран, Богдан Шуст, Владислав Лупашко. Двое последних, как и Бартулович, только в начале нынешнего года завершили активные выступления в футболе и перешли на тренерскую работу. Возможно, уже тогда Поворознюк планировал какие-то перемены, позволив молодежи определенное время побыть «под крылом» куда более опытного Лавриненко, чтобы затем та попыталась выйти из тени.


ФК Ингулец

Но вряд ли условный Бартулович, Шуст или Лупашко в ближайшее время смогут качественно переломить ситуацию для «Ингульца». Безусловно, если руководство интересует лишь результат, то какие-то косметические изменения могут и помочь где-то «выстоять», где-то «домучить», а где-то и «выстрадать» очки, но все это будет таким же самым тестом на терпение, о котором вспомнил Поворознюк, расставаясь с Лавриненко.

Смена тренера прямо перед «зимовкой» в УПЛ – шаг достаточно смелый, но и рискованный. Идти на него однозначно стоило только в том случае, если в январское трансферное окно будет сформирован новый тренерский штаб, с полным карт-бланшем и возможностью осуществления качественной кадровой работы на рынке. Тогда масштабное переформатирование может помочь «Ингульцу» сделать уверенный шаг вперед в развитии, а это единственное, чего, по сути, не смог обеспечить Лавриненко за последние годы. В любой иной ситуации Поворознюк сильно рискует стать заложником своих эмоций, ведь прежний наставник полтора раза (условность, вызванная досрочным завершением минувшего сезона) успешно решал основную задачу по сохранению прописки в элите для «Ингульца», а вот окажутся ли на это способны петровчане с и.о. главного тренера Бартуловичем или кем-то иным – вопрос из категории трудно прогнозируемых…

По теме:
Рух – Минай – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
Олег РАТИЙ: «Сегодняшний матч имел огромное напряжение»
Ингулец Сергей Лавриненко Украинская Премьер-лига Александр Поворознюк статьи эксклюзив
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Футбол | 14 ноября 2022, 12:55 9
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира

В активе каждого – 20 поединков и более…

Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Баскетбол | 14 ноября 2022, 18:10 12
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ

Команда Айнарса Багатскиса выиграла 2-й матч подряд

Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Футбол | 14.11.2022, 19:59
Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Футбол | 14.11.2022, 10:19
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Футбол | 14.11.2022, 15:57
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dreifus
Та вернёт Поровоз Лавриненко. Ну вспылил, с кем не бывает?
Ответить
+2
Remark
Лицо у Лаврененко как раз под заголовок статьи об увольнении.
Ответить
0
Віталій Ткачук
Після повномасштабного вторгнення орди, наш чемпіонат значно послабшав, і це є факт. Статистика, - то таке. Мабуть в Поворознюка були більші сподівання...Хай пробують з Бартуловичем, подивимось що з цього вийде. В Кучера теж мало хто вірив.
Ответить
-1
Octopus
Лавриненко похож на Невилла Долгопупса
Ответить
-1
ash
А колись казав, що Лавриненко найкращий тренер.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 6
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Мегафайт Усика и Фьюри может сорваться: известна причина
Мегафайт Усика и Фьюри может сорваться: известна причина
13.11.2022, 13:30 9
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
12.11.2022, 17:11 8
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
14.11.2022, 13:35 8
Футбол
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 2
Футбол
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
12.11.2022, 16:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности