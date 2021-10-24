Александр ПОВОРОЗНЮК: «Готов поменять 80% футболистов»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк готов на радикальные меры после разгромного поражения от «Металлиста 1925» в 12-м туре УПЛ.

«Я вас услышал, а решение буду принимать я. Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80% со всего состава», - написав Поворознюк у Facebook.

Напомним, что матч «Ингулец» уступил со счетом 0:4.