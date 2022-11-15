Лидеры и ничьи, Монзуль и арбуз, Лавриненко и отставка

Тур снова полный: сыграны все восемь поединков. Воздушная тревога в субботу «подкорректировала» время начала и ход матчей. Синхронные ничьи добыли фавориты – «Днепр-1», «Шахтер» и «Динамо». Отрыв лидера – «днепрян» – от идущих вторыми «горняков» остался прежним: пять очков (у дончан одна игра в запасе). Произошла первая отставка в сезоне: «Ингулец» уволил Лавриненко.

Матч тура

Тренеры меняются, а принципиальность остается. Матч «Шахтера» против «Зари» – это всегда остро, зрелищно и скандально. Не стал исключением из правил и нынешний поединок. Команды забили четыре мяча, создали еще целый ворох опасных моментов, градус противостояния моментами зашкаливал. В общем, тот, кто смотрел поединок, явно не потерял. А вот соперники, скорее всего, потеряли. Каждый – по два очка. Хотя ничья – справедливый итог матча.

Креатив тура

Главный арбитр матча «Шахтер» - «Заря» Катерина Монзуль вышла на поединок не с мячом в руках, а с настоящим арбузом. Изображение этой сладкой ягоды было и на табло «Арены Львов». В такой оригинальный способ организаторы поединка решили отметить освобождение ВСУ Херсона. Получилось неплохо.



ФК Шахтер

Судейство тура

В этот раз арбитраж Монзуль вряд ли можно считать высококлассным. Как минимум в нескольких эпизодах матча «Шахтер» - «Заря» наша женская судейская бригада отработала не лучшим образом. В частности, момент с первым забитым мячом: кажется, во время удара Бондаренко находился в офсайде. А вот во втором тайме этот же футболист «горняков» забил чистый гол, но почему-то было зафиксировано положение вне игры.

Сейв тура

На последних секундах игры «Шахтер» - «Заря» голкипер луганчан Мацапура спас команду от неминуемого гола. Полузащитник «горняков» Петряк после хорошей фланговой передачи зряче бил головой в правый от вратаря угол, но в непостижимом броске Мацапура отбил мяч.

Отставка тура

Терпение президента «Ингульца» Александра Поворознюка лопнуло: после очередного поражения – в этот раз от «Металлиста 1925» - наставник петровской команды Сергей Лавриненко был отправлен в отставку.

Тренер возглавлял «Ингулец» с 2016 года. Новым наставником команды стал – пока что с приставкой «и.о.» - Младен Бартулович, ранее входивший в тренерский штаб Лавриненко, а еще ранее – защищавший цвета команды в качестве футболиста.

Травма тура

Полузащитник «Вереса» Шарай против «Александрии» вышел на 69-й минуте игры, однако уже на 77-й был из-за травмы заменен. На скамейке для запасных Станиславу стало плохо: он потерял сознание. Целых десять минут ему оказывали экстренную медицинскую помощь. К счастью, все закончилось хорошо.

Джокер тура

В упорном и интересном противостоянии «Александрии» и «Вереса» победили подопечные Юрия Гуры. Победный гол на 90+7 (!) минуте забил Костышин. Денис появился на поле на 73 минуте.



ФК Александрия

Удаление тура

Встреча «Динамо» против «Колоса» получилась очень упорной. И грубой: арбитр Пасхал показал футболистам обеих команд 10 желтых карточек, одна из которых превратилась в красную: был удален защитник «бело-синих» Попов. Это удаление стало для Дениса премьерным в его профессиональной клубной карьере.

Засуха тура

Что он ни делает – забить все равно не может. Форвард «Динамо» Беседин провел очередной неудачный матч. Артем снова ушел с поля без забитого мяча. И был заменен в перерыве. В этот раз у него не сложилось в поединке против «Колоса». В итоге Беседин перешагнул отметку в тысячу минут без забитого мяча в нынешнем сезоне. Ой.

Ничья тура

Игра лидера чемпионата – «Днепра-1» – против грозы авторитетов – «Ворсклы» – получилась интересной и боевой. В первой половине встречи инициативой больше владели подопечные Кучера. И материализовали ее в гол Пихаленка. Мог отличиться и Довбик, но после его удара мяч угодил в перекладину.

А вот второй тайм прошел под диктовку подопечных Скрипника. После отлично разыгранного углового они восстановили равновесие. И чуть позже могли забивать второй гол, но хорошо сыграл Валеф.

В итоге – справедливая и зрелищная ничья.

Угловой тура

Как нужно реализовывать подачи от углового флажка, наглядно продемонстрировала «Ворскла» в матче против «Днепра-1». В середине второго тайма полтавчане получили право на угловой. Юрченко отличной крученой передачей «нашел» в центре вратарской площади Кравца, который в одно касание переправил мяч мимо Валефа. Отдавая должное мастерству подопечных Скрипника, нужно отметить, что в том эпизоде, скорее всего, не лучшим образом сыграл и голкипер днепрян.

Прогресс тура

«Черноморец» непозволительно долго в нынешнем сезоне «запрягал». Настолько долго, что ехать не получалось. Но, кажется, в Одессе наконец-то лед тронулся. В игре против «Львова» команда Григорчука добыла уверенную победу. Вторую подряд. Впервые в сезоне забив два мяча. Итог: одесситы покинули последнюю строчку турнирной таблицы.

Вторую подряд победу добыли и футболисты «Кривбасса». В этот раз подопечные Вернидуба одолели «Металлист» – своего принципиального соперника по первой лиге. Три очка позволили криворожанам покинуть зону аутсайдеров.

Символическая сборная тура: Мацапура – Мирошниченко, Гончаренко, Ермаков, Кирюханцев – Пихаленок, Юрченко – Бондаренко, Булеца, Р. Русин – Довбик.