От Нойера до Месси: символическая сборная мира среди игроков в возрасте 35+

Факт вручения «Золотого мяча»-2022 34-летнему французскому нападающего «Реала» Кариму Бензема, конечно, нельзя назвать тенденцией к выходу на первые роли в мировом футболе возрастных исполнителей или, по крайней мере, ее началом, однако задуматься над секретами неувядающего мастерства многих наших современников-футболистов, уже находящихся в весьма почтенном спортивном возрасте, это заставляет.

Спортивная медицина не стоит на месте, предлагая все более новые средства восстановления и вообще продления активного возраста в футболе. Звезды первой величины бережно относятся к пролонгированию своей карьеры и часто представляют собой просто образцы профессионализма: здесь тебе и специальная диета (нанимаются самые профессиональные диетологи), и точно выписанное число часов для сна (на помощь спешат соответствующие специалисты), и, наконец, сотрудничество с самыми профессиональными футбольными тренерами в мире, которым вполне по силам постичь тайну режима использования возрастных мастеров. Дозировка нагрузки, разумное использование в тех или иных тактических задачах – и вот у тебя есть искусный исполнитель, приносящий немало пользы в почтенном футбольном возрасте, и пополняющий своей славой клубную казну (футболки у фанатов идут на ура!).

Важно и понимание клубными боссами тонкой грани между футбольной мощью и маркетингом. Так или иначе, а ныне в футбольном мире действующими игроками является немало возрастных умельцев-кудесников, которые даже в эпилоге карьеры играют в ведущих клубах мира, демонстрируя фанам яркие грани своего таланта. Кто они, лучшие из лучших из тех, кому за 35?

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия, родился 27.03.1986)

Актуальная стоимость 36-летней легенды «Баварии» – 12 млн евро. Никакой другой вратарь мира никогда не стоил так дорого в таком возрасте. Конечно, это не самая большая рыночная стоимость Нойера (еще пять лет назад она достигала и 45 млн евро), но все равно немалое количество своих вратарских добродетелей он не потерял и до сих пор. Три матча на ноль в нынешней Лиге чемпионов (собственно, в трех играх самого престижного клубного состязания Старого Света Мануэль и участвовал), столько же в национальном чемпионате. По-прежнему Нойер любит играть поодаль ворот, специализируется на длинных передачах, хорошо играет ногами. И на выходах, и в рамке и теперь – король! Окончание карьеры? Что это? Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2024 г. Недавно легендарный кипер признался, что в свое время победил рак кожи лица, а во время курса лечения не прерывал спортивной карьеры. «Выходя на поле, я хочу забить и плевать на то, что я вратарь», – растиражированные слова Мануэля, характеризующие, может, не столько его пренебрежение к игровой дисциплине, сколько стремление всегда побеждать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Кто мог бы составить Нойеру конкуренцию? По-моему, остается и в почтенном футбольном возрасте грозой форвардов «интерист» Самир Ханданович (но честно говоря, в последний месяц он потерял место в основе), не утратил своей харизмы и Джанлуиджи Буффон. Правда, 44-летний чемпион мира, защищая ворота «Пармы», играющей в серии В, противостоит куда менее искусным форвардам, чем те, которые атакуют ворота Хандановича. Интересный вариант и аргентинец Франко Армани. В свои 36 он – основной голкипер «Ривер Плейта», и в этом году отыграл уже с десяток матчей на ноль! А вот 36-летний Каспер Шмайхель, имея контракт с «Ниццей» до 30 июня 2025 г., этот сезон проводит не слишком удачно, пропуская практически в каждом матче.

Защитники: Хесус Навас («Севилья», Испания, 21.11.1985), Серхио Рамос (ПСЖ, Испания, 30.03.1986), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия, 01.05.1987), Тиагу Силва («Челси», Бразилия, 22.09.1984)

Хесусу Навасу почти 37. Позади осталось 4-летие в «Манчестер Сити», а ныне он, как и в начале своей карьеры (чуть ли не со старта текущего столетия), радует своим мастерством фанатов «Севильи». Можно ли назвать его твердым игроком основы? Скорее, таким, который под основой. Тем не менее, выходя со старта примерно в половине матчей андалусийцев, Хесус Навас не то, что не портит каши, а и проявляет способность иногда приготовить такой гарнир, который придется по вкусу настоящим ценителям футбольного искусства. Невысокий, весьма быстрый, как для своего возраста, техничный (воистину «на ты» с мячом), работоспособный – что еще нужно для симпатий публики! В недавнем севильском дерби именно его выход на замену способствовал существенной активизации красно-белых. То и дело он сновал своим флангом, переигрывая оппонентов.

«В моей жизни было немало больших вещей: победа на чемпионате мира, стадион, который назвали в мою честь. Это все дает мне мотивацию продолжать работу и быть успешным. И чрезвычайно важно при этом быть хорошим и скромным человеком», – сказал Хесус Навас на церемонии заключения нового контракта с «севильистас». Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 г.

Как же без Серхио Рамоса в таком деле, как ветеранская, пусть и символическая сборная! Жажда борьбы – при нем, мастерство – также, провокационность – не без того (свой очередной желто-красный букет карточек он начал собирать как раз с началом нынешнего сезона), но разве это не свидетельство страстного желания побеждать! Актуальная рыночная стоимость испанца – 6 млн евро. Конечно, это не 50-миллионная вершина чуть ли не 5-летней давности и даже не 27-миллионная сумма, за которую 17 лет назад молодого таланта «Севильи» приобрел «Реал», но все же, вероятно, рекорд для игроков его амплуа в 36-летнем возрасте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Немало написано и сказано о провальности текущего сезона для «Старой Синьоры». Действительно, команда вылетела из Лиги чемпионов в менее престижную Лигу Европы, набрав в группе всего 3 очка (2-й худший результат итальянских клубов за всю историю, неудачнее сыграла только «Рома», когда во время Оранжевой революции оказалась в одной группе с киевским «Динамо»), пробуксовка в чемпионате. Но в то же время количество сухих игр «Юве» в текущей серии А едва ли не самое большое среди всех участников. Немалая заслуга в таком сухостое у ворот «бьянко-нери» принадлежит Ленардо Бонуччи. Уроженец Витербо, такое впечатление, только в возрасте за 30 познал истинное удовольствие от футбола. «Мечта стала реальностью, сегодня мы стали легендами», – не скрывал своих эмоций ветеран итальянского футбола после победного финала прошлогоднего Euro. Лео прекрасно читает игру, правильно выбирает позицию, а его страсти могут позавидовать и куда более молодые оппоненты! И еще: в недавнем матче против «Интера» он не играл, но, проходя рядом с Филипом Костичем перед подачей тем углового, что-то прошептал партнеру по команде. И, о, чудо, через несколько секунд последовала точнейшая подача Костича, и Данилу направляет мяч в сетку. Правда, ВАР, в конце концов, увидел у бразильца игру рукой, но факт остается фактом: Бонуччи, даже пребывая в запасе, присоединился к голевому эпизоду.

Позволю себе нестандартный ход – поставить номинального центрбека Тиагу Силву на левый фланг обороны. Он ниже ростом, чем Рамос и Бонуччи, однако, несмотря на возраст, не потерял скорости принятия решений на футбольном поле, умеет цепляться за мяч и ощущать опасность для ворот своей команды каким-то особым чутьем настоящего защитника. И в 38 бразилец является твердым игроком основы «Челси», удачно сочетая разрушительную и креативную игру (насобирал уже несколько голевых передач в этом сезоне).

Альтернативные варианты? В качестве центрального защитника можно привлечь игрока «Вильярреала» Рауля Альбиоля. Он постоянно играет в основе и уж никак не потерял игрового рвения. А вот Джорджо Кьеллини, к сожалению, не может похвастать весомой игровой практикой в ​​MLS, хотя и свою наградную коллекцию за океаном этот титулованный ветеран пополнил.

Полузащитники: Джеймс Милнер («Ливерпуль», Англия, 04.01.1986), Лука Модрич («Реал» Мадрид, Хорватия, 09.09.1985), Давид Сильва («Реал Сосьедад», Испания, 08.01.1986)

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер – настоящий универсал. Центр полузащиты, опорная зона, вероятно, лучшие позиции для него. И все же, ввиду его опыта игры как на правом, так и на левом флангах полузащиты, оставлю за ним правый фланг. Кстати, на этой позиции он отыграл в свое время в национальной сборной все Euro-2012, в том числе и матч против Украины в Донецке. На этой же позиции играл Милнер за сборную против нашей национальной команды и в сентябре того же 2012-го, уже в отборе к мундиалю-2014. Рабочая нога у Джеймса – правая, форму свою он поддерживает, выходя на поле почти в каждом матче «Ливерпуля», пусть и не всегда в основе. В этом сезоне он отмечается и незаурядной аккуратностью, ни одного предупреждения в премьер-лиге еще нет в своем пассиве. Зато опыт и тактическая грамотность до сих пор в его багаже. И еще: время от времени он выходит на поле с капитанской повязкой, а его партнеры неоднократно отмечали умение Милнера тактично, но настойчиво общаться с представителями Фемиды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Центр полузащиты – зона Луки Модрича. Невысокий (172 см), в то же время, техничный и до сих пор быстрый хорват, прекрасно владеющий ударами с обеих ног, и в 37-летнем возрасте стоит 10 млн евро. И в свои годы он – полноценный игрок основы «Реала», регулярно и забивает, и ассистирует, часто выигрывает дуэли у значительно более молодых оппонентов в центре поля. Играет жестко, но в то же время не слишком грубо. Словом, важная тактическая единица в предлагаемом варианте ветеранской сборной.

Другого невысокого полузащитника Давида Сильву можно использовать на левом фланге полузащиты. Да для него это не основная позиция, но все же левым вингером Сильва отыграл весь победный для Испании Euro-2008. И очень успешно! Так что фланговая философия ему знакома. В этом году титулованный (чемпион мира и 2-кратный чемпион Европы) ветеран является твердым игроком основы «Реал Сосьедада», правда, в конце октября получил травму подколенного сухожилия и, к сожалению, не сыграл в домашнем матче Лиги Европы против МЮ. А ему как бывшему игроку «Ман Сити» хотелось, вероятно, выйти на поле против «Юнайтед».

Альтернатива? Андрес Иньеста, вроде, и на неплохом счету в японском клубе «Виссел Кобе», но уровень чемпионата не позволяет 38-летнему титулованному ветерану поддерживать такую форму, как у играющих в Европе ровесников. Нынешний игрок «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью? Чаще выходит в основе, чем начинает матчи на скамейке. Однако, в отличие от предлагаемых мной игроков в полузащиту ветеранской сборной, он не имеет постоянной практики в еврокубках.

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина, 24.06.1987), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 05.02.1985), Оливье Жиру («Милан», Франция, 30.09.1986)

Что сказать о Месси и Роналду? Кто-то из футбольных обозревателей написал: как все люди делятся на тех, кто любит собак, и тех, кто любит кошек, так и поклонники футбола распределены на лагеря сторонников Лионеля и КриРо. Безусловно, увидеть их в одной команде, пусть и ситуативно, было бы очень интересно. Месси стал лучшим футболистом французской Лиги 1 в сентябре, по итогам голосования Французского профсоюза профессиональных футболистов. Роналду в МЮ забивает, может, и не так часто, но в сборной провел несколько ярких матчей, в частности отмечу его июньский дубль в ворота швейцарцев. «Лучшими становятся футболисты, умеющие отгородиться от того, чего хотят другие. Криштиану Роналду – один из таких», – такое мнение высказал Алекс Фергюсон в своей книге «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед». Верно? Безусловно! А вопрос о том, является ли своим клубом для КриРо нынешний (не эпохи сэра Алекса) МЮ, оставим для другого разговора.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Действующий чемпион мира Оливье Жиру сейчас переживает в «Милане» воистину вторую молодость. Его гол «Специи» в недавнем матче – признак незаурядного футбольного мастерства! И дальнейшая гамма эмоций (снятая футболка и, как следствие, вторая желтая и удаление за это, а в следующем матче против «Кремонезе» как раз француза и не хватило, чтобы преодолеть оборону серо-красных) – свидетельство того, что он еще не наигрался. В «Милане» издавна хранили секреты продления игрового века своих звезд. Учитывая это, прошлогодний переход Жиру из «Челси» в «Милан» вполне верное решение. Во всяком случае, коллекцию своих титулов Жиру, будучи игроком «россо-нери», пополняет.

Другие варианты нападения? «Если вы смогли заиграть в Боснии, то заиграете где угодно», – сказал когда-то Модрич. Его слова полноценно касаются и Эдина Джеко. Этот парень в прошлом году – уже в 35-летнем возрасте – перешел из «Ромы» в «Интер» и полон желания покорять новые вершины. На старте этого сезона и забивал, и отдавал голевые передачи как в серии А, так и в Лиге чемпионов. Однако октябрь для него сложился не слишком удачно, в отличие от Жиру. Следовательно, чемпион мира попал в мой вариант сборной, а Эдин – нет. Замечу, что украинцы особенно ценят твердую позицию Эдина по поддержке Украины в войне против обезумевших агрессоров и отрицание Эдином возможности матча между боснийской и российской сборными.

Ибрагимович? Безусловно, 41-летний Златан мог бы рассчитывать на место в такой сборной, но, к сожалению, его восстановление после травмы несколько затянулось, а форму по возвращении на поле, которое ориентировочно состоится в январе следующего года, еще предстоит набрать.

Немало забивает в этом сезоне Халк. 36-летний нападающий защищает цвета «Атлетику Минейру» и делает это успешно. Правда, недавно получил травму и пропустит некоторое время. Впрочем, как бы то ни было, а специфика бразильского внутреннего футбола, когда атаке отдан однозначный приоритет, а не слишком внимательная игра защитников является чуть ли не фирменным знаком, все-таки несколько принижает нынешние голевые достижения Живанилду Виейры де Соузы, или Халка. Тем не менее, его контракт рассчитан до 21 декабря 2024 г., и времени проявить свои бомбардирские добродетели у него будет предостаточно. Лишь бы здоровье не подводило.

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Ох, как интересно было бы увидеть такую ​​сборную в действии против, скажем, мировой команды младших 35-ти лет исполнителей. Не скажу, что убежден в превосходстве молодости (усиленной зрелостью) над опытом. Во всяком случае, такой матч стал бы настоящим щедрым даром для ценителя футбола, а ветераны бились бы ого-го как! Любимые игроки, которых видел кто с детства, кто со студенческих времен, кто со времени бурной постстуденческой молодости, а кто с допенсионного периода, до сих пор в действии – разве это не суперски!

…Подумал, что крайне сложно было бы выбрать капитана для такой команды. Очевидно, здесь должен бы быть задействован испанский принцип: просто самый старший из всех.

Алексей РЫЖКОВ