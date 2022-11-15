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  4. Ребров в Украине, Романо назвал цену на Мудрика, Украина одолела Исландию
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15 ноября 2022, 05:48 |
655
0

Ребров в Украине, Романо назвал цену на Мудрика, Украина одолела Исландию

Главные новости за 14 ноября на Sport.ua

15 ноября 2022, 05:48 |
655
0
Ребров в Украине, Романо назвал цену на Мудрика, Украина одолела Исландию
ФБУ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 ноября.

1. Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ. Команда Айнарса Багатскиса выиграла 2-й матч подряд.

2. Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину. Главный тренер «Аль-Айна» пообщался с представителями УАФ.

3. МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ. Идут консультации с юристами.

4. Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1. Игрок ждет возможности уйти из команды

5. Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро». Фабрицио Романо – о вингере «Шахтера».

6. Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК. Экс-тренер сборной Украины по футболу составит конкуренцию Беленюку и Гутцайту.

7. Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно. Криштиану является главной целью Тодда Боэли.

8. Пидручный проиграл. Избран новый президент федерации биатлона Украины. Выборы выиграл Иван Крулько.

9. Украинский теннисист вышел в основную сетку турнира в Финляндии. Алексей Крутых успешно прошел сито квалификации к челленджеру в Хельсинки.

10. Обыграл росиян, но не вышел в финал. Украинец неплохо выступил в Испании. Георгий Кравченко проиграл в полуфинале грунтового 15-тысячника в Беникарло.

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Источник Sport.ua
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