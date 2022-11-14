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  4. Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 14 ноября 2022, 19:28
1217
5

Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро»

Фабрицио Романо – о вингере «Шахтера»

14 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 14 ноября 2022, 19:28
1217
5
Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу будущего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика:

«По моей информации, трансфер в январе возможен, поскольку Шахтер вылетел из Лиги чемпионов. Они могут гордиться своим выступлением и своим подходом в такой сложный для страны момент. Будет интересно посмотреть, какой клуб выиграет гонку за Мудриком. Английские клубы наступают, но не только они. Посмотрим, что случится в январе.

«Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро. Это огромная сумма, но «Шахтер» ориентируется на стоимость других игроков такой же позиции, которых продавали за 70-80-90 миллионов, и, возможно, Мудрик действительно сильнее их. Поэтому я могу понять такую оценку от «Шахтера».

Я реально оцениваю его в 60-65 миллионов, с возможными бонусами – 80 миллионов. Это была бы идеальная цена для игрока такого уровня.

Впервые я узнал о Мудрике год назад, и начал следить за ним. Его голы в нынешней Лиге чемпионов показали, что это особенный игрок, но я понял это давно. Один из моих друзей посоветовал мне понаблюдать за ним, что он особенный, и он оказался прав. У меня есть личная симпатия к Мудрику. Мне нравится следить за талантами с большим будущим. Это часть моей работы. Считаю Мудрика фантастическим игроком и очень хорошим, скромным парнем, но при этом с большими амбициями. 2023 год станет годом Мудрика».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» уже договорился по поводу трансфера Мудрика.

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Источник Влада Седан
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Комментарии 5
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Gargantua
Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн, но если дать 10 млн Фабрицио Романо то он может устроить трансфер за 50 млн.
думай-те!
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0
⬆️
А во сколько сам Мудрик себя оценивает?   Ведь он же не раб.)
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0
Remark
Ну наконец-то новость про Мудрика. Я уже думал, что день зря прошел.
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0
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justhateme
є 430 гривень
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-1
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