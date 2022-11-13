Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Сделка станет второй наиболее крупной в истории лондонского клуба
Лондонский «Арсенал» согласовал все детали трансфера 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает todofichajes.com.
Высокая стоимость, запрашиваемая за украинца «горняками», отпугнула ряд топ-клубов Европы, а вот «канониры» решили идти в своем желании заполучить Мудрика до конца.
В итоге за Мудрика «Арсенал» заплатит 65 миллионов евро, а еще 10 миллионов будут прописаны в виде бонусов. Благодаря этому украинец станет вторым в списке наиболее дорогостоящих новичков «канониров» после француза Николя Пепе, купленного у «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро.
Источник также отмечает, что официально клубы нацелены подтвердить факт трансфера Мудрика только в начале 2023 года.
Ранее сообщалось, что перехватить Мудрика у «Арсенала» планировал «Ньюкасл».
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