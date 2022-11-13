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  4. Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:42
8076
32

Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник

Сделка станет второй наиболее крупной в истории лондонского клуба

13 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:42
8076
32
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» согласовал все детали трансфера 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает todofichajes.com.

Высокая стоимость, запрашиваемая за украинца «горняками», отпугнула ряд топ-клубов Европы, а вот «канониры» решили идти в своем желании заполучить Мудрика до конца.

В итоге за Мудрика «Арсенал» заплатит 65 миллионов евро, а еще 10 миллионов будут прописаны в виде бонусов. Благодаря этому украинец станет вторым в списке наиболее дорогостоящих новичков «канониров» после француза Николя Пепе, купленного у «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро.

Источник также отмечает, что официально клубы нацелены подтвердить факт трансфера Мудрика только в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что перехватить Мудрика у «Арсенала» планировал «Ньюкасл».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
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Источник Todofichajes.com
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Комментарии 32
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AK.228
Якщо правда, то супер!
За такі гроші, українського гравця, статусно і престижно
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+5
Kain_X_Rain
Арсенал в курсе.что они его купили )
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Andre Chil
Джерело??? Та паркан теж джерело, та не все на ньому написане є дійсністю, та щось таки є правдиве🤣
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+4
Хутин Пуйло
Неужели теперь не будет каждый день новостей про Мудрика?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Бажаю Мудрику допомогти стати Арсеналу чемпіоном АПЛ. Було б круто!✌️
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+2
OKs100
А вообще удивительный прогресс Мудрыка. Всего два года назад он играл даже не на уровне Десны. Вот что значит давать играть молодым игрокам - прогресс может быть просто гигантским за короткий промежуток времени.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
OKs100
Если так, пусть Мудрык скажет спасибо Зинченко. Руководство клуба увидело, что украинцы способны заиграть в АПЛ.
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+2
Злий Глобинець
І нормально! Раз клуб так дуже хоче нашого гравця - значить, бачить його в основі. Тобто ігрова практика гарантована.
Удачі Михайлу разом із Сашком Зінченком. Із багатого вибору закордонних клубів більшість українців вболіватимуть за Арсенал.
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+1
Умник
Интересно если правда, то:
1. Кого клуб найдет вместо него
2. Как быстро пройдет адаптация.
3. Сможет ли конкурировать с Мартинелли
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Nordenus
Если это правда, то поздравляю Шахту с отличной сделкой!
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0
DK1961
Ему надо успеть перейти до января. Иначе аккумулятор сядет и так носиться по полю уже не сможет. А это - главный его козырь (и единственный). Пасы? Каждый второй в ноги сопернику. Обыгрыш защитника один в один? Бывает крайне редко, обычно - не способен. Игра головой? То же, что и обыгрыш защитника один в один.
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-1
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Pavel_i_CO
Будемо спостерігати як мурзік буде покидати Україну під час воєнного стану 
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-5
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Gregory
я один понять не могу зачем наши футболисты из кожи вон лезут чтобы попасть в АПЛ где ни один из украинцев за всю историю так и не смог заиграть ? хотя бы стать игроком основы ! Неужели бабки настолько важнее футбола ? когда они начнут осознавать что наши не вывозят физических нагрузок и количества игр в сезоне и оооочень быстро улетают в запас а потом в небытие ! очень надеюсь что этот слух про переход правда и Мудрик сможет сломать эту статистику ! Но что то слабо верится ! 
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-8
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