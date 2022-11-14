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ITF
14 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:13
59
0

Обыграл росиян, но не вышел в финал. Украинец неплохо выступил в Испании

Георгий Кравченко проиграл в полуфинале грунтового 15-тысячника в Беникарло

14 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:13
59
0
Обыграл росиян, но не вышел в финал. Украинец неплохо выступил в Испании
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 513) не смог выйти в финал грунтового 15-тысячника в Беникарло (Испания).

В 1/2 финала турнира Георгий уступил Карлосу Лопесу (Испания, ATP 389) в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

Отметим, что матч прошел в воскресенье, 13 ноября. В тот же день украинец также завершил матч 1/4 финала, который был перенесен еще с пятницы, 11 ноября. В четвертьфинале турнира Кравченко в двух сетах разобрался с Андреем Чепелевым (АТР 362) из рф в двух сетах за 1 час и 50 минут.

ITF М15 Беникарло. Грунт. 1/4 финала

Георгий Кравченко (Украина) – Андрей Чепелев – 6:1, 7:6 (7:3)

ITF M15 Беникарло. Грунт. 1/2 финала

Георгий Кравченко (Украина) – Карлос Лопес (Испания) – 6:3, 3:6, 3:6

Отметим, что на старте турнира Георгий выиграл у еще одного игрока из россии.

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Георгий Кравченко ITF Беникарло
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Источник Sport.ua
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