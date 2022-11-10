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ITF
10 ноября 2022, 13:02 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:42
204
1

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал 15-тысячника в Испании

Георгий Кравченко успешно выступает на турнире в Беникарло

10 ноября 2022, 13:02 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:42
204
1
Украинский теннисист вышел в четвертьфинал 15-тысячника в Испании
ФТУ. Георгий Кравченко

22-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 472) вышел в четвертьфинал грунтового 15-тысячника в Беникарло (Испания).

На своем пути Георгий обыграл квалифаера из рф Святослава Гулина в 1/16 финала, а в 1/8 финала украинец уверенно разобрался с Иманолом Лопесом Морильо (Испания, ATP 558).

ITF M15 Беникарло. Грунт. 1/16 финала

Георгий Кравченко (Украина) [8] – Святослав Гулин [Q] – 6:1, 3:6, 7:6 (7:2)

ITF M15 Беникарло. Грунт. 1/8 финала

Георгий Кравченко (Украина) [8] – Иманол Лопес Морильо (Испания) – 6:1, 6:4

Отметим, что Георгий посеян под 8 номером на этому турнире.

В 1/4 финала Кравченко встретится с победителем матча Макс Алкала Гури – Андрей Чепелев.

Ранее Георгий провалился на турнире в Жироне.

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Источник Sport.ua
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