Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кравченко без шансов проиграл восьмому сеяному на турнире в Испании
ITF
20 октября 2022, 14:20 |
55
0

Кравченко без шансов проиграл восьмому сеяному на турнире в Испании

Георгий уступил Карлоусу Лопесу Монтагуду

20 октября 2022, 14:20 |
55
0
Кравченко без шансов проиграл восьмому сеяному на турнире в Испании
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Испании.

Во втором круге украинец без шансов проиграл восьмому сеяному Карлосу Лопесу Монтагуду.

Ранее Георгий одолел украинца Олега Приходько.

Жирона. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Карлос Лопес Монтагуд (Испания) – 1:6, 0:6

По теме:
Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании
Украинец вышел в четвертьфинал челленджера в Румынии
Кравченко проиграл в первом раунде основы челленджера в Сибиу
Георгий Кравченко Карлос Лопес Монтагуд ITF Жирона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Футбол | 19 октября 2022, 20:25 1
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров

Днепряне впервые потеряли очки, горняки догнали соперника – по 19 из 21

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Бокс | 20 октября 2022, 09:18 6
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»

Украинский боксер – о войне

ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
Теннис | 19.10.2022, 01:16
ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Футбол | 19.10.2022, 23:59
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.10.2022, 19:57
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
18.10.2022, 09:40 2
Теннис
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 12
Футбол
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
20.10.2022, 03:41 11
Футбол
Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
19.10.2022, 05:05 4
Теннис
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
18.10.2022, 20:20
Футбол
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
18.10.2022, 12:01 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.10.2022, 07:00
Биатлон
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
19.10.2022, 18:06
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности