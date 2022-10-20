ITF20 октября 2022, 14:20 |
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Кравченко без шансов проиграл восьмому сеяному на турнире в Испании
Георгий уступил Карлоусу Лопесу Монтагуду
20 октября 2022, 14:20 |
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Украинский теннисист Георгий Кравченко завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Испании.
Во втором круге украинец без шансов проиграл восьмому сеяному Карлосу Лопесу Монтагуду.
Ранее Георгий одолел украинца Олега Приходько.
Жирона. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Карлос Лопес Монтагуд (Испания) – 1:6, 0:6
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