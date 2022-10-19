Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании

Украинские теннисисты Георгий Кравченко и Олег Приходько встретились в матче первого круга на грунтовом 25-тысячнике ITF в Испании.

Победу добыл Георгий, который выиграл в двух сетах.

Жирона. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Олег Приходько (Украина) – 6:3, 7:6(3)

Кравченко в следующем раунде сразится против восьмого сеяного Карлоса Лопеса Монтагуда.