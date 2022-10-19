ATP19 октября 2022, 20:15 |
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Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании
На 25-тысячнике ITF встретились два украинца
19 октября 2022, 20:15 |
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Украинские теннисисты Георгий Кравченко и Олег Приходько встретились в матче первого круга на грунтовом 25-тысячнике ITF в Испании.
Победу добыл Георгий, который выиграл в двух сетах.
Жирона. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Олег Приходько (Украина) – 6:3, 7:6(3)
Кравченко в следующем раунде сразится против восьмого сеяного Карлоса Лопеса Монтагуда.
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