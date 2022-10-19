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  4. Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании
ATP
19 октября 2022, 20:15 |
86
0

Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании

На 25-тысячнике ITF встретились два украинца

19 октября 2022, 20:15 |
86
0
Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании
ITF. Георгий Кравченко

Украинские теннисисты Георгий Кравченко и Олег Приходько встретились в матче первого круга на грунтовом 25-тысячнике ITF в Испании.

Победу добыл Георгий, который выиграл в двух сетах.

Жирона. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Олег Приходько (Украина) – 6:3, 7:6(3)

Кравченко в следующем раунде сразится против восьмого сеяного Карлоса Лопеса Монтагуда.

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Источник Sport.ua
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