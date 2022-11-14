Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Игрок ждет возможности уйти из команды
По информации журналиста Виктора Вацко, «Днепр-1» действительно предложил Артему Довбику продлить контракт, однако получил отказ.
При этом руководство не первый раз пытается уговорить ведущего форварда продлить соглашение, но игрок сборной Украины готов покинуть команду.
Контракт Довбика истекает в конце 2023 года, поэтому с лета у него будет возможность вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось, что в конце лета «Днепр-1» получил предложение от «Трабзонспора» в размере 10 миллионов евро, но клуб не захотел отпускать футболиста.
Довбик в нынешнем сезоне УПЛ забил 9 голов, а также оформил 5 мячей в Лиге конференций.
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Постараться на следующую осень выйти в ЛЧ и там засветиться. А там как раз контракт закончится и вместо бешенных отступных их можно в карман зарплатой положить.