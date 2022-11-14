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  4. Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 18:45 |
3183
6

Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1

Игрок ждет возможности уйти из команды

14 ноября 2022, 18:45 |
3183
6
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
ФК Днепр-1

По информации журналиста Виктора Вацко, «Днепр-1» действительно предложил Артему Довбику продлить контракт, однако получил отказ.

При этом руководство не первый раз пытается уговорить ведущего форварда продлить соглашение, но игрок сборной Украины готов покинуть команду.

Контракт Довбика истекает в конце 2023 года, поэтому с лета у него будет возможность вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что в конце лета «Днепр-1» получил предложение от «Трабзонспора» в размере 10 миллионов евро, но клуб не захотел отпускать футболиста.

Довбик в нынешнем сезоне УПЛ забил 9 голов, а также оформил 5 мячей в Лиге конференций.

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Артем Довбик Днепр-1 Виктор Вацко
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Источник Вацко Light
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Комментарии 6
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Gargantua
без Довбика чемпионскую гонку не потянут.
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+3
Dreifus
Логика Довбика понятна.
Постараться на следующую осень выйти в ЛЧ и там засветиться. А там как раз контракт закончится и вместо бешенных отступных их можно в карман зарплатой положить.
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+1
Burevestnik
також в цьому році за збірну забив три голи, із них  2 у вересні. 
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+1
Перец
Правильно,а що на шару бігать
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0
DK1961
М-да... Без Довбика, действительно, 1 место Днепру не удержать
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0
Old Т
Лучше всего податься в  интернационал АЕК Ларнака.
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-2
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