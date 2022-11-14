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ATP
14 ноября 2022, 17:20 |
87
0

Украинский теннисист вышел в основную сетку турнира в Финляндии

Алексей Крутых успешно прошел сито квалификации к челленджеру в Хельсинки

14 ноября 2022, 17:20 |
87
0
Украинский теннисист вышел в основную сетку турнира в Финляндии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 253) во втором раунде квалификации к челленджеру в Хельсинки (Финлянди) обыграл Никласа Шелла (Германия, ATP 728) в трех сетах за 2 часа и 6 минут, и вышел в основную сетку турнира.

АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) – Никлас Шелл (Германия) – 7:5, 3:6, 6:1

В прошлом раунде Алексей уверенно разобрался с Юхо-Эриком Биггсом (Финляндия).

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Источник Sport.ua
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