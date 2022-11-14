Украинский теннисист вышел в основную сетку турнира в Финляндии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 253) во втором раунде квалификации к челленджеру в Хельсинки (Финлянди) обыграл Никласа Шелла (Германия, ATP 728) в трех сетах за 2 часа и 6 минут, и вышел в основную сетку турнира.

АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) – Никлас Шелл (Германия) – 7:5, 3:6, 6:1

В прошлом раунде Алексей уверенно разобрался с Юхо-Эриком Биггсом (Финляндия).