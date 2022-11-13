Сачко и Крутых по-разному стартовали на турнире в Финляндии
Украинские теннисисты провели первые матчи на челленджере в Хельсинки
Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 286) и Алексей Крутых (АТР 249) провели стартовые матчи в квалификации челленджера в Хельсинки (Финляндия).
Сачко в двух сетах разгромно уступил Генри Скваеру (Германия, ATP 379). Игра завершилась за 1 час и 5 минут.
Крутых, в свою очередь, уверенно разобрался с 18-летним Юхо-Эриком Биггсом (Финляндия) за 1 час и 2 минуты.
АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Генри Скайр (Германия) – 2:6, 2:6
Алексей Крутых (Украина) – Юхо-Эрик Биггс (Финляндия) – 6:3, 6:0
В следующем раунде квалификации Крутых сыграет с победителем матча Никлас Шелл – Виктор Дурасович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 8 по 13 ноября 2022 года в Глазго проходит второй розыгрыш в новом формате
Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ