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  4. Сачко и Крутых по-разному стартовали на турнире в Финляндии
ATP
13 ноября 2022, 16:40 |
94
0

Сачко и Крутых по-разному стартовали на турнире в Финляндии

Украинские теннисисты провели первые матчи на челленджере в Хельсинки

13 ноября 2022, 16:40 |
94
0
Сачко и Крутых по-разному стартовали на турнире в Финляндии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 286) и Алексей Крутых (АТР 249) провели стартовые матчи в квалификации челленджера в Хельсинки (Финляндия).

Сачко в двух сетах разгромно уступил Генри Скваеру (Германия, ATP 379). Игра завершилась за 1 час и 5 минут.

Крутых, в свою очередь, уверенно разобрался с 18-летним Юхо-Эриком Биггсом (Финляндия) за 1 час и 2 минуты.

АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Генри Скайр (Германия) – 2:6, 2:6

Алексей Крутых (Украина) – Юхо-Эрик Биггс (Финляндия) – 6:3, 6:0

В следующем раунде квалификации Крутых сыграет с победителем матча Никлас Шелл – Виктор Дурасович.

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ATP Хельсинки Виталий Сачко Алексей Крутых
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Источник Sport.ua
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