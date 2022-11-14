МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ
Идут консультации с юристами
По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед и футболисты команды крайне разочарованы скандальным интервью форварда Криштиану Роналду.
Португалец в своем интервью, о котором в клубе не знали, раскритиковал и руководство МЮ, и главного тренера Эрика Тен Хага, заявив, что не уважает этого наставника.
Кроме того, Криштиану вспомнил «добрым» словом некоторых игроков и легенд клуба.
В итоге МЮ собирается дать публичный ответ на действия игрока, но пока что советуется с юристами.
Роналду со старта работы тен Хага конфликтовал с тренером и просил его отпустить, однако клуб не продал игрока, чей контракт завершается следующим летом.
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