МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед и футболисты команды крайне разочарованы скандальным интервью форварда Криштиану Роналду.

Португалец в своем интервью, о котором в клубе не знали, раскритиковал и руководство МЮ, и главного тренера Эрика Тен Хага, заявив, что не уважает этого наставника.

Кроме того, Криштиану вспомнил «добрым» словом некоторых игроков и легенд клуба.

В итоге МЮ собирается дать публичный ответ на действия игрока, но пока что советуется с юристами.

Роналду со старта работы тен Хага конфликтовал с тренером и просил его отпустить, однако клуб не продал игрока, чей контракт завершается следующим летом.