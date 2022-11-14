Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ
Англия
14 ноября 2022, 18:11 |
1259
0

МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ

Идут консультации с юристами

14 ноября 2022, 18:11 |
1259
0
МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ
Skysports

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед и футболисты команды крайне разочарованы скандальным интервью форварда Криштиану Роналду.

Португалец в своем интервью, о котором в клубе не знали, раскритиковал и руководство МЮ, и главного тренера Эрика Тен Хага, заявив, что не уважает этого наставника.

Кроме того, Криштиану вспомнил «добрым» словом некоторых игроков и легенд клуба.

В итоге МЮ собирается дать публичный ответ на действия игрока, но пока что советуется с юристами.

Роналду со старта работы тен Хага конфликтовал с тренером и просил его отпустить, однако клуб не продал игрока, чей контракт завершается следующим летом.

По теме:
КАРРАГЕР – об интервью Роналду: «99% фанатов МЮ будут на стороне тен Хага»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Эриксен пошел в Ман Юнайтед по стопам Шмейхеля
Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении
Футбол | 14 ноября 2022, 15:36 0
ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении
ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении

Килиан сделал не самый лучший поступок

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 73
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
Футбол | 14.11.2022, 09:38
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
Футбол | 13.11.2022, 19:10
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Футбол | 14.11.2022, 12:55
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
12.11.2022, 20:10
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
12.11.2022, 23:59 2
Бокс
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
13.11.2022, 13:38 1
Война
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 6
Футбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
13.11.2022, 01:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности