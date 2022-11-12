Успех украинских сборных, последний шанс Месси, Херсон – это Украина
Главные новости за 11 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 ноября.
1. Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
2А. Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Команда Айнарса Багатскиса выиграла поединок квалификации ЧМ-2023
2Б. Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Подопечным Айнарса Багатскиса надо выиграть все три оставшихся матча
3. Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Команда считается одним из фаворитов чемпионата мира
4А. Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Роберто Де Дзерби не прочь перетянуть за собой в Англию кого-то из бывших подопечных
4Б. Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
Владельцы клуба уже дали «зеленый свет» на одно январское топ-подписание
4В. Шахтер присматривается к хавбеку Динамо Загреб Марину
Хорват может стать заменой Михаилу Мудрику
5. Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Елена Билосюк отказалась от борьбы
6. Магнуссен сенсационно выиграл дождевую квалификацию в Бразилии
Пилоту Хаас помогли погодные условия
7A. Япония – Украина – 0:1. Сложно, но можно. Костюк обыграла Дои
Марта в двух сетах справилась с японской теннисисткой
7Б. Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Украинки максимально успешно провели первый игровой день в Токио
8А. Чендлер vs Порье – бой, что не даст скучать. Победитель выйдет на чемпиона
Ради этого поединка стоит включить UFC 281 раньше
8Б. Фантастический бой Адесаньи против Перейры на UFC. Алекс бил Исраэля дважды
Но теперь есть шанс взять реванш
9. ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
Город возвращается под контроль Украины
10. Стоимость рухнула. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены
Ныне украинец оценивается в 18 миллионов евро
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