Стоимость рухнула. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены

29-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в антитопе Серии А по снижению трансферной стоимости, согласно оценкам портала Transfermarkt.

В частности, стоимость Малиновского с момента последней оценки рухнула сразу на 10 миллионов евро. Если ранее трансфер Руслана специалисты оценивали в 28 миллионов евро, то сейчас – в 18 миллионов.

Больше чем у Малиновского цена среди игроков итальянской Серии А упала только у Ромелу Лукаку из «Интера» (с 70 до 55 миллионов евро) и Поля Погба из «Ювентуса» (с 48 до 35 миллионов евро).

Контракт Малиновского с «Аталантой» истекает 30 июня 2023 года, а потому уже в январе украинец получит право подписывать предварительное соглашение с любым заинтересованным в нем клубом. На данный момент, согласно данным из СМИ, таковым является «Тоттенхэм».

Второй украинский легионер в Серии А – Виктор Коваленко из «Специи» - также сдал позиции с точки зрения трансферной стоимости. Ныне его контракт оценивается в 2 миллиона евро, хотя ранее был на 300 тысяч дороже.

Отметим, что больше всех добавил в трансферной стоимости грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия – сразу на 25 миллионов евро, с 35 до 60.