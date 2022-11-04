Малиновский может оказаться в Тоттенхэме

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Тоттенхэм» во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сумма трансфера может составить 13 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте видит Малиновского на его родной позиции – в центре полузащиты.

В последнее время Малиновский потерял место в составе «Аталанты». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Серии А, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны «Ромы».