Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
Хавбек «Аталанты» сменит клуб в январе
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Тоттенхэм» во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сумма трансфера может составить 13 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте видит Малиновского на его родной позиции – в центре полузащиты.
В последнее время Малиновский потерял место в составе «Аталанты». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Серии А, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.
Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны «Ромы».
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