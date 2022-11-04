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  4. Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
Италия
04 ноября 2022, 15:51 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:30
1056
2

Малиновский может оказаться в Тоттенхэме

Хавбек «Аталанты» сменит клуб в январе

04 ноября 2022, 15:51 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:30
1056
2
Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Тоттенхэм» во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сумма трансфера может составить 13 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте видит Малиновского на его родной позиции – в центре полузащиты.

В последнее время Малиновский потерял место в составе «Аталанты». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Серии А, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны «Ромы».

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Источник Il Giorno
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Перец
Якщо там не цінять тоді норм рішення
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+2
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йому потрібно їхати в Тотенхем. Для нього це буде непогано. тому що гірше бути не може. часу у нього буде не менше, ніж в Аталанті
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0
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