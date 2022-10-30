Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть клуб в поисках лучшей судьбы. Сообщается, что виды на 29-летнего украинца есть у римской «Ромы».

Якобы «волки» уже обращались к «Аталанте» с предложением трансфера Малиновского в предстоящее зимнее межсезонье, но получили отказ. Наставник «богини» Джан Пьеро Гасперини не захотел терять Руслана, который при необходимости может быть команде полезными, но в настоящий момент особым доверием со стороны тренера не пользуется.

Источник утверждает, что «Рома» от Малиновского не откажется, а намерена вернуться к вопросу его подписания летом 2023 года. Позитивно к переходу украинца относится наставник римлян Жозе Моуринью. «Рома» уже неоднократно общалась с самим Русланом, и получила от него согласие на переход.

Ранее стало известно, что Руслана Малиновского видеть в своих рядах хочет французский «Марсель».