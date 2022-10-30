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Италия
30 октября 2022, 16:15 | Обновлено 30 октября 2022, 16:29
1821
0

Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент

Полузащитник «Аталанты» пользуется спросом в Италии

30 октября 2022, 16:15 | Обновлено 30 октября 2022, 16:29
1821
0
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть клуб в поисках лучшей судьбы. Сообщается, что виды на 29-летнего украинца есть у римской «Ромы».

Якобы «волки» уже обращались к «Аталанте» с предложением трансфера Малиновского в предстоящее зимнее межсезонье, но получили отказ. Наставник «богини» Джан Пьеро Гасперини не захотел терять Руслана, который при необходимости может быть команде полезными, но в настоящий момент особым доверием со стороны тренера не пользуется.

Источник утверждает, что «Рома» от Малиновского не откажется, а намерена вернуться к вопросу его подписания летом 2023 года. Позитивно к переходу украинца относится наставник римлян Жозе Моуринью. «Рома» уже неоднократно общалась с самим Русланом, и получила от него согласие на переход.

Ранее стало известно, что Руслана Малиновского видеть в своих рядах хочет французский «Марсель».

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Источник Roma Giallorossa
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