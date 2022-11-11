Шахтер присматривается к хавбеку Динамо Загреб Марину

По информации Sport.ua, «Шахтер» наблюдает за хавбеком «Динамо» Загреб Антонио Марином. Если «горняки» зимой продадут Михаила Мудрика, то 21-летний Марин может стать заменой украинцу.

Марин действует на позиции левого полузащитника. В юношеском футболе он был одним из главных талантов Хорватии вместе с Йошкой Гвардиолом, однако пока Марин не может оправдать авансы. Прошлый сезон Марин провел в «Шибенике», также выступал за «Монцу» в Серии Б.

Портал transfermarkt.de оценивает Антонио Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Следует отметить, что Игорь Йовичевич хорошо знает возможности игрока – Марин работал под его руководством в юношеской команде «Динамо» Загреб. В частности, Марин играл против Шахтера в Юношеской лиге УЕФА.