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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 16:16 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:22
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2

Шахтер присматривается к хавбеку Динамо Загреб Марину

Хорват может стать заменой Михаилу Мудрику

11 ноября 2022, 16:16 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:22
1213
2
Шахтер присматривается к хавбеку Динамо Загреб Марину
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Марин

По информации Sport.ua, «Шахтер» наблюдает за хавбеком «Динамо» Загреб Антонио Марином. Если «горняки» зимой продадут Михаила Мудрика, то 21-летний Марин может стать заменой украинцу.

Марин действует на позиции левого полузащитника. В юношеском футболе он был одним из главных талантов Хорватии вместе с Йошкой Гвардиолом, однако пока Марин не может оправдать авансы. Прошлый сезон Марин провел в «Шибенике», также выступал за «Монцу» в Серии Б.

Портал transfermarkt.de оценивает Антонио Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Следует отметить, что Игорь Йовичевич хорошо знает возможности игрока – Марин работал под его руководством в юношеской команде «Динамо» Загреб. В частности, Марин играл против Шахтера в Юношеской лиге УЕФА.

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Антонио Марин Динамо Загреб Шахтер Донецк Михаил Мудрик
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Не треба!!! Криськів - заміна Мудрику!
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