Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 ноября.

1. Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем. Коллектив Мирчи Луческу за счет одной победы поднялся сразу на три строчки.

2. Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо. Аутсайдерами лиги являются «Ингулец» и «Черноморец».

3. Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем. Несмотря на кадровую ситуацию, днепровская команда держит чемпионский темп.

4. Спортивная гимнастика. Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира. Единственная медаль для сборной Украины.

5. При участии вернувшегося Зинченко. Арсенал в гостях обыграл Челси. Команда Микеля Артеты на выезде обыграла подопечных Грэма Поттера.

6. Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс. Львовская команда сумела перевернуть ход матча и удержать победу в меньшинстве.

7. Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику. Вингер «Шахтера» остается главной трансферной целью «Канониров».

8. Анна Музычук проиграла китаянке решающую партию в Турнире претенденток. Украинская шахматистка не сумела пройти Лэй Тинцзе на пути в финал.

9. Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет. Хольгер Руне добыл первый титул на таком уровне.

10. Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму. «Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ.