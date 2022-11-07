Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо
Другие новости
07 ноября 2022, 06:00 |
298
0

Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо

Главные новости за 6 ноября на Sport.ua

07 ноября 2022, 06:00 |
298
0
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 ноября.

1. Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем. Коллектив Мирчи Луческу за счет одной победы поднялся сразу на три строчки.

2. Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо. Аутсайдерами лиги являются «Ингулец» и «Черноморец».

3. Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем. Несмотря на кадровую ситуацию, днепровская команда держит чемпионский темп.

4. Спортивная гимнастика. Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира. Единственная медаль для сборной Украины.

5. При участии вернувшегося Зинченко. Арсенал в гостях обыграл Челси. Команда Микеля Артеты на выезде обыграла подопечных Грэма Поттера.

6. Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс. Львовская команда сумела перевернуть ход матча и удержать победу в меньшинстве.

7. Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику. Вингер «Шахтера» остается главной трансферной целью «Канониров».

8. Анна Музычук проиграла китаянке решающую партию в Турнире претенденток. Украинская шахматистка не сумела пройти Лэй Тинцзе на пути в финал.

9. Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет. Хольгер Руне добыл первый титул на таком уровне.

10. Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму. «Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ.

По теме:
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Футбол | 06 ноября 2022, 21:02 0
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому

В 13-м туре Серии А состоялось римское дерби

Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге
Другие виды | 06 ноября 2022, 21:21 2
Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге
Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге

Запорожский клуб проиграл матч в Германии с разницей в 12 мячей

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Теннис | 06.11.2022, 05:45
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Футбол | 06.11.2022, 13:40
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Бокс | 06.11.2022, 16:02
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 6
Футбол
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 3
Теннис
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
06.11.2022, 01:20
Другие виды
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 77
Футбол
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
06.11.2022, 10:20 11
Футбол
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности