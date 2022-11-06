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Чемпионат Украины
Рух Львов
06.11.2022, FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:53
892
2

Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс

Львовская команда сумела перевернуть ход матча и удержать победу в меньшинстве

06 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:53
892
2
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
УПЛ

Пожалуй, больше победа в этом матче нужна была «Кривбассу». «Рух» уже имео в чемпионате на своем счету две виктории, а у криворожской команды такая была только одна. Соответственно, и место львовяне занимали немного выше, но при поражении как раз поменялись бы местами с «Кривбассом».

Команды выбрали на матч разные тактики. Львовяне сделали ставку на быстрые контратаки, разгоняемые Соломоном. Забегая вперед, можно сказать, что он был самым ярким игроком своей команды. Легионер «руха» не стеснялся идти в обыгрыш сразу нескольких соперников, причем ему это регулярно удавалось. А партнера всегда поддержать были готовы Таллес, Альваренга и другие.

А «Кривбасс» сделал ставку на заброс в штрафную «руховцев». Там за мяч должен был цепляться Дебелко, а вторым темпом ему должны помогать Волошин, Татарков, Задерака.

Фото - УПЛ

Пожалуй, больших успехов в реализации плана на игру добились львовяне. Не в плане голов, а в плане создания моментов. Только благодаря Сарнавскому, который сегодня снова провел неплохой матч, и неточности при завершающей стадии не удалось забить ни Таллесу с убойной позиции, ни Климчуку из такой же. Формально «Кривбасс» тоже в первом тайме имел два неплохих момента (Волошин и Татарков не смогли нормально пробить), но на общем фоне они выглядели исключениями.

Второй тайм Юрий Вернидуб начал с того, что снял с игры Якимца, откровенно не справлявшегося с Соломоном. И почти сразу удалось забить – Назар Волошин после сумбура в штрафной получил мяч на правом углу штрафной и сильно и точно пробил в дальнюю девятку. Панькив был бессилен, защитник на линии головой не допрыгнул.

Фото - УПЛ

«Руховцы» рванули вперед – отыгрывались, а криворожцы, казалось, выключились с игры. Их туда всеми силами старался вернуть Сарнавский, который нейтрализовал несколько ударов, но не сумел - провалы в центральной зоне защиты закончились в конце концов двумя расстрелами в упор. И если удар Довгого Сарнавский потянул, то против добивания Слюсаря ​​был бессилен.

И почти сразу пропустили гости еще раз – Сапуга, казалось, неудачно обработал мяч, запустив свечу, но решил бить с разворота вторым прикосновением и не прогадал. С острого угла ему вышло слева прошить всех – 2:1.

Фото - УПЛ

Сценарий игры напомнил другой сегодняшний матч – «Минай» сначала забил «Днепру-1», а затем сразу же пропустил дважды. Только там ужгородцы были деклассированы, а в отчетной игре «Кривбасс» дал бой и сделал все возможное, чтобы сравнять счет. Задача ему облегчилась, ведь за две желтые карточки досрочно пошел отдыхать Сапуга. Однако за оставшиеся двадцать минут подопечные Кучука выдержали навал и грамотно довели матч до победы.

2:1 - в следующем матче «Кривбасс» будет играть против «Ворсклы», а «Рух» проведет дерби против «Львова».

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Рух» – «Кривбасс» – 2:1.

Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Н. Волошин, 48.

Сапуга, 11, Роман, 69, Лях, 83 - Дебелко, 71, Стецьков, 90.

Сапуга, 76 (две ЖК).

«Рух»: Панькив, Слюсар, Довгий, Дидык, Роман, Лях, Таллес (Федорчук, 78), Сапуга, Климчук, Соломон (Карабин, 85), Альваренга (Бойчук, 64).

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец (Понедельник, 46), Ловрич, Стецьков, Дибанго, Капич, Н. Волошин (Банада, 88), Хомченовский, Задерака (Мыкытышин, 67), Татарков (Устименко, 67), Дебелко.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

РУХ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

76’
Sapuha Marko Andriiovych (Рух Львов) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Сапуга (Рух Львов).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Слюсар (Рух Львов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
Кучук красавчик, с такой зеленой командой давать результат это круто.
а Вернидубу надо искать нормальных защитников, эти не тянут.
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0
Veter
Вот бы вернуться в пмр,-подумал Вернидуб.
И додумал, - Как только закончиться война...
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-2
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