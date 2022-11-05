В воскресенье, 6 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:00.

Команды соседствуют по турнирной таблице - «Рух» находится на двенадцатом месте, «Кривбасс» - на тринадцатом. В таких случаях говорят, что игра будет за шесть очков. Львовяне не проиграют уже два матча подряд (победа над «Ворсклой» и ничья с «Металлистом 1925»), а «Кривбасс» в позапрошлом туре одержал первую победу в чемпионате над «Ингульцом» (2:1), но в прошлом уступил «Динамо» (1:3). Нас должна ждать боевая игра (девиз хозяев и тренер гостей тому подтверждение), но в наших реалиях ожидания не всегда сбываются.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.