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Чемпионат Украины
Динамо Киев
30.10.2022, FT 3 : 1
Кривбасс
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30 октября 2022, 18:54 | Обновлено 30 октября 2022, 19:42
3092
28

Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс

За криворожскую команду снова забил Дебелко

30 октября 2022, 18:54 | Обновлено 30 октября 2022, 19:42
3092
28
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
УПЛ

Киевлянам крайне была важна победа, поскольку, во-первых, девятое место в турнирной таблице никогда даже близко не соответствовало амбициям команды, во-вторых, надо быстрее стирать из памяти позор в Лиге Европы, в-третьих, «Шахтер» потерял очки и этим стоило пользоваться, хотя разрыв остается большим. А «Кривбасс», наоборот, после первой победы в УПЛ намеревался воспользоваться неопределенным положением «Динамо» и попытаться набрать очки.

Серьезность намерений гостей со стартовых минут подтвердил Татарков. Сначала вся команда зажала номинальных хозяев у их штрафной, а Никита дважды бил с довольно неплохих позиций. И если второй удар получился так себе, то только фарт помог Руслану Нещерету после первого не пропустить – после рикошета мяч просто не попал в створ.

Равная игра перестала быть таковой. Все решили индивидуальные ошибки защиты «Кривбасса» - сначала опрометчивый пас в центр на 20 минуте перехватил Сидорчук, сразу отдал в штрафную на Ваната, тот расшатал защитника и пробил под перекладину ворот Сарнавского.

Фото - УПЛ

Не успели гости прийти в себя, как пропустили снова. И снова Ванат записал в свой актив голевое действие - Татарков обрезался возле штрафной, Буяльский вывел форварда на ударную позицию, но тот решил отдать обратно. Буяльскому делать счет 2:0 не мешал никто.

Сразу на эмоциях Юрий Вернидуб снял с поля Татаркова, что, возможно, было поспешным решением. А «динамовцы», получив солидное преимущество, успокоились и вернулись к привычному в этом сезоне делу – при выгодном счете просто убивать время. Казалось, что счет не изменится, но буквально на последних добавленных секундах тайма Якимец от лицевой с разрешения Кабаева и Попова отдал на пустые ворота Дебелку, который, как и в предыдущем матче, снова забил. 2:1 – нас ожидал интересный второй тайм.

Фото - УПЛ

Однако киевляне посрамили скептиков. Никаких нервов не было, а увеличивать разрыв в счете можно было не раз. Но то Сарнавский тянул удар Гармаша издалека, то Цыганков бил сначала по львовским воробьям, а затем в нижний угол во время исполнения пенальти, назначенного за фол Дибанго на Буяльском. Однако Богдан Сарнавский уверенно парировал удар, вызвав шквал эмоций у партнеров.

Однако они утихли буквально через минуту. После паса слева Ванат остроумно пропустил мяч, тот оказался у Буяльского и Виталий оформил дубль ударом под штангу с близкого расстояния.

Фото - УПЛ

Уверенная игра и преимущество позволили Мирче Луческу выпустить на поле новичков Лонвейка и Пэрриса. Ямаец пошел играть на правый фланг атаки, а Цыганков сместился на противоположный. Правда, киевские легионеры ничего не показали, а вот криворожский мог – Капич регулярно делал острые навесы, после которых партнеры тоже регулярно били выше. Кроме одного раза – Дебелко после углового мог делать дубль, однако попал в стойку. Стоит отметить дальний удар Мыкытышина в угол, который кончиками пальцев потянул Нещерет, но счет не изменился.

Победа позволила «Динамо» подняться на текущее седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре киевляне сыграют с «Черноморцем», а «Кривбасс» - с «Рухом».

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Динамо» - «Кривбасс» - 3:1.

Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+7.

Тымчик, 38, Гармаш, 44, Вивчаренко, 90+2 - Дибанго, 57.

На 58 минуте Цыганков («Динамо») не забил пенальти (вратарь).

«Динамо»: Нещерет - Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Караваев (Вивчаренко, 64) - Сидорчук - Цыганков, Буяльский (Шепелев, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаев (Пэррис, 64) - Ванат.

«Кривбасс»: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго - Банада (Д. Шевченко, 66), Капич - Татарков (Кораблин, 35, Устименко, 87), Задерака (Мыкытышин, 66), Хомченовский - Дебелко.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ДИНАМО - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 28
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FunnyCat_____
В нынешнее время уже просто рад победе! 
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+6
Умник
Буя лучший бомбардир упл.
В сборную не берут.
И смешно и грустно
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+6
Показать Скрыть 6 ответов
avk2307
После гола в раздевалку от Кривбасса думал, что опять валидол будет , но на уивление хорошо начали второй тайм и сняли вопросы о победе.
Очки необходимо в УПЛ набирать , так что Динамо с Победой!!!!
Легионеры,кроме Кендзеры точно не хуже замененных игроков.
Далі буде...
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+4
avk2307
Кстати рекомендуюСоперника будующего глянуть .Истамбулспор - Фенербахче игра началась. Пока Истамбулспор по флангам проходит очень даже просто защиту Фенера
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+3
Ретро Футбол
Хороший матч. Ванат вкотре проявив свої бомбардирські якості, плюс гольова передача, Лонвейк та Перріс непогано увімкнулися у гру. Ну і окремі вітання Буяльському, який тепер одноосібний лідер бомбардирської гонки. З перемогою Динамо Київ!!!
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+3
Burevestnik
поточне почесне 7 місце і різниця м'ячів +1  
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0
bolelschik
Выходят три на два, Думал - гол будет и должен быть, а они, оказывается, разыграть не могут
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Пенальти даже не собираюсь обсуждать. С детства приучили, что судья всегда прав. Да и какой смысл мурыжить, если его уже поставили?
Тут другое. Комментила сказал что у нас ОДИН ВАР и он работал вчера. Было же ТРИ! Значит они  таки в Румынию уехали? Но и это фигня.
Ведь та телега вчера стояла на этом же стадионе!!! И никуда переезжать не надо. Это Суркис должен был заплатить, как принимающая сторона? Или всё таки УАФ башляет? Или ВАР работает на ядерном топливе?
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
Кривбас тоже на три гола наиграл
по игре к сожалению проблемы никуда не уходят.
единственное светлое пятно этого матча это конечно Ванат и его взаимопонимание с Буяльским. 
надеюсь эта пара надолго в нападении. Ванат наострие и Буяльский из глубины.
Гармаш в опорной зоне глупейшее решение Луческу.
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
Veter
Дурик, Витька, зачем усы сбрил?
У него же такая классная причёска сформировалась, а он решил под Довбика .)
Ну как и Довбик всё промазал.
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-5
AK.228
Топ клуб
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-6
Показать Скрыть 3 ответа
4inga4gyk
Равные команды ,заслуга победы динамы две голевых от Кривбасса в первом тайме 
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-13
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