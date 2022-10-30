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30 октября 2022, 20:12 | Обновлено 30 октября 2022, 20:57
2760
14

ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»

Главный тренер киевского «Динамо»​​​​​​​ оценил победу над «Кривбассом»

30 октября 2022, 20:12 | Обновлено 30 октября 2022, 20:57
2760
14
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции оценил победу над криворожским «Кривбассом» (3:1) в матче 10-го тура УПЛ.

– Почему мало игрового времени получают новички команды?

– Как молодые игроки, они должны расти за счет тренировок и игр. Когда я почувствую, что они готовы и могут помочь команде, дам им шанс в основном составе. То же самое касается и Самбы Диалло.

Когда игрок приходит в команду в последний день трансферного окна, и нет возможности определить его потенциал в контрольных играх, таким футболистам сложно себя проявить. Как и тренеру – сложно их оценить. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга. Нельзя проводить эксперименты в ходе игр.

– В чем, по вашему мнению, заключается феномен Буяльского, который демонстрирует фантастический футбол в Динамо, но в сборную не вызывается?

– Каждый тренер приглашает игроков в сборную, следуя своей философии и виденью игры. Не думаю, что Петраков не вызывает Буяльского во вред себе. Виталий – отличный игрок, с высоким футбольным интеллектом и большим опытом. Возможно, сейчас не лучший период и у него, и у команды, но сегодняшняя игра лишний раз показала, насколько важно присутствие Буяльского на поле.

– Динамо сегодня провело лучший матч в сезоне – команда выглядела агрессивно, высоко прессинговала, создавала моменты за счет ошибок соперника. Что мешало демонстрировать такой футбол ранее?

– Я просил игроков начать с чистого листа, забыв о еврокубковых играх и всех трудностях. В Лиге Европы у нас сильная группа: Фенербахче идет на первом месте в чемпионате, Ренн борется за вторую позицию. Но мы – профессионалы, и должны вернуться к игре, которую показывали, ведь от нас ждут результата и хорошей игры. Поэтому просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе.

У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзи и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с Бенфикой – сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть Бенфику в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в большой степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что трудности останутся позади. Мы неплохо выглядели во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие подарки мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатива. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Тяжело справляться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь лишь критику. Я просил игроков прислушиваться к моим оценкам, а не оценкам прессы.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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BestOf
Это не Динамо слабое ,это логистика виновата.Каждый год Динамо обижают.
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0
avk2307
С логистикой правда. Играли бы в Лодзи и не катались бы по 7 часов.
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0
Gargantua
понравилось про играли на равных с Бенфикой ))
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0
ZANREGENT1993
мда... 
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-1
roman_kros
Просрали ЛЧ,ЛЄ, ЛФ, чемпіонство з ймовірністю 99%. Сьогодні обіграли новачків чемпіонату - ох і досягнення, все прямо супер позитивно... Всі проблеми позаду. Браво.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
В мудристике
Какого беса было Зарю вызывать в Киев из Ужгорода??? И самим шарить из Львова в Киев и обратно. Семьи? Сопливые дети плакали? Так они могли приехать во Львов. Чи не проблема для гражданских.
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-1
Вова Чертрогатый
все правильно... на домашней базе вышли с пацанами дыр-дыр поиграли и обратно на базу
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-1
IronValdemar
"– У чому, на вашу думку, полягає феномен Буяльського, який
демонструє фантастичний футбол у Динамо, але до збірної не викликається?" - в якому матчі ЛЄ Буяльский показав супер футбол? Жодному. Тоді для чого такі питання.
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-3
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Fair Play
Пішов на х...;
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-4
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