Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 17:00.

Киевское «Динамо» проваливает сезон – как и на внутренней, так и на еврокубковой арене. В четверг «бело-синие» спасли ничью в матче группового турнира Лиги Европы против кипрского АЕКа, но это им не помогло выйти в весеннюю часть соревнований. В чемпионате киевляне находятся тоже вдали от конкурентов и, пожалуй, понемногу уже перестают мечтать о чемпионстве. Болельщики начнут верить в чудеса только тогда, когда удастся в воскресенье показательно разгромить «Кривбасс», причем уверенно по игре. В такой сценарий мало верится - Юрий Вернидуб в прошлом туре наконец-то одержал первую победу («Кривбасс» победил «Ингулец» со счетом 2:1) и захочет показать, что его команда начинает находить свою игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.