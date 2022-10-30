Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, во Львове на «Арене Львов» состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Динамо

На этой неделе команда Мирчи Луческу потеряла даже теоретические шансы на еврокубковую весну. В пятом туре группового раунда Лиги Европы «бело-синим» было необходимо побеждать греческий АЕК из Ларнаки, однако им с трудом удалось вырвать ничью со счетом 3:3, которая не имела значения в плане турнирных перспектив. После этого многие ждут отставки главного тренера, однако пока румынский специалист продолжает работать с киевлянами.

В украинской Премьер-лиге «Динамо» набрало 10 очков за 7 сыгранных матчей и занимает непривычно низкую девятую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Днепра-1», который единолично лидирует, составляет 12 баллов, а донецкий «Шахтер» имеет в активе ровно в два раза больше пунктов, чем киевляне. Однако у подопечных Луческу еще остается игра в запасе. Столичная команда уже может все силы бросить на чемпионат, что должно привести к улучшению результатов на внутренней арене.

Кривбасс

Клуб из Кривого Рога вышел в элитный дивизион чемпионата Украины по итогам прошлого сезона. Правда выводил в УПЛ «Кривбасс» Александр Бабич, однако летом его на тренерском мостике сменил Юрий Вернидуб, известный по успешной работе в луганской «Заре» и молдавском «Шерифе». Многие ожидали, что под руководством столь опытного наставника криворожцы сходу будут радовать болельщиков своими результатами, но пока получается не очень.

Из восьми сыгранных поединков «Кривбасс» выиграл лишь один, а еще три встречи завершились с ничейным исходом. А проиграл «Кривбасс» сразу в половине случаев. Впрочем, единственная победа была одержана в минувшем туре над «Ингульцом» (2:1), так что не исключено, что неудачная полоса уже позади, а сейчас пришел черед серии успехов. Тем более вице-чемпионы Украины, с которыми подопечным Вернидуба предстоит сыграть, испытывают проблемы и находятся не в лучшем психологическом состоянии.

Прогноз

«Динамо» не имеет права терять очки, ведь тогда они могут забыть на год не только о еврокубках, но и о чемпионской гонке в УПЛ. Отыграть так много очков будет очень непросто, тем более «Днепр-1» в последнее время очень редко теряет очки. Для «Кривбасса» поражение не станет чем-то критическим, хотя, конечно, представители Кривого Рога сделают все возможное, чтобы зацепиться как минимум за ничью. Любителям ставок стоит рассмотреть фору «Кривбасса» +2,0 с коэффициентом 1,60.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Кабаев, Беседин.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Татарков, Хомченовский, Дебелко.

30 октября, воскресенье