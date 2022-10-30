Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, на поле стадиона «Арена Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги сошлись киевское «Динамо» и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Со счетом 3:1 победу отпраздновала столичная команда, в рядах которой дублем отметился Виталий Буяльский. Автором одного гола стал Владислав Ванат. У команды Юрия Вернидуба гол престижа в компенсированное время первого тайма забил Роман Дебелко.

Видеообзор матча