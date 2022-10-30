Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Кривбасс – 3:1. Победный дубль Буяльского. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Динамо Киев
30.10.2022, FT 3 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 20:03 | Обновлено 30 октября 2022, 20:04
1287
0

Динамо – Кривбасс – 3:1. Победный дубль Буяльского. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Украины

30 октября 2022, 20:03 | Обновлено 30 октября 2022, 20:04
1287
0
Динамо – Кривбасс – 3:1. Победный дубль Буяльского. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 30 октября, на поле стадиона «Арена Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги сошлись киевское «Динамо» и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Со счетом 3:1 победу отпраздновала столичная команда, в рядах которой дублем отметился Виталий Буяльский. Автором одного гола стал Владислав Ванат. У команды Юрия Вернидуба гол престижа в компенсированное время первого тайма забил Роман Дебелко.

Видеообзор матча

По теме:
Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
ВАНАТ: «Я провел один из хороших матчей. Но все наилучшие еще впереди»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Виталий Буяльский Владислав Ванат Роман Дебелко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30 октября 2022, 06:58 1
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису

Красивый жест от украинца

Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Бокс | 30 октября 2022, 09:54 15
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»

Абсолютный чемпион считает, что бой украинца был более равным, чем на карте одного из рефери

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 30.10.2022, 04:01
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Футбол | 30.10.2022, 19:35
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Футбол | 30.10.2022, 20:25
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
29.10.2022, 17:17 2
Футбол
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
29.10.2022, 17:43 2
Футбол
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 5
Футбол
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
30.10.2022, 05:50
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничье»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничье»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности