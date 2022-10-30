Динамо Киев

30.10.2022, FT 3 : 1
Украина. Премьер лига30 октября 2022, 20:03 | Обновлено 30 октября 2022, 20:04
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Динамо – Кривбасс – 3:1. Победный дубль Буяльского. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Украины
30 октября 2022, 20:03 | Обновлено 30 октября 2022, 20:04
1287
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В воскресенье, 30 октября, на поле стадиона «Арена Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги сошлись киевское «Динамо» и «Кривбасс» из Кривого Рога.
Со счетом 3:1 победу отпраздновала столичная команда, в рядах которой дублем отметился Виталий Буяльский. Автором одного гола стал Владислав Ванат. У команды Юрия Вернидуба гол престижа в компенсированное время первого тайма забил Роман Дебелко.
Видеообзор матча
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