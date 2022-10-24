Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец
Команда Юрия Вернибуда впервые в сезоне взяла три очка
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Украинская Премьер-лига. 9-й тур
«Кривбасс» – «Ингулец» – 2:1
Дебелко, 72, 74 – Кравчук, 78
Смоляков, 8, Запорожец, 82, Сидоренко, 90+2
Смоляков, 61
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго, Капич, Хомченовский, Задерака (Микитишин, 46), Татарков, Дебелко (Устименко, 85), Банада (Кораблин, 70).
Запасные: Клищук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понедельник, Рябов, Стецьков, Опанасенко.
«Ингулец»: Кучер, Запорожец (Близниченко, 85), Клименко, Марусич (Кравчук, 70), Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Сакив, Кухарук (Одарюк, 70).
Запасные: Паламарчук, Коробенко, Нагиев, Поспелов, Резепов.
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Стадион: НСК «Олимпийский»
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