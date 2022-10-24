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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 16:32 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
517
0

Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец

Команда Юрия Вернибуда впервые в сезоне взяла три очка

24 октября 2022, 16:32 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
517
0
Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец
ФК Кривбасс Кривой Рог

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Кривбасс» – «Ингулец» – 2:1

Дебелко, 72, 74 – Кравчук, 78

Смоляков, 8, Запорожец, 82, Сидоренко, 90+2

Смоляков, 61

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго, Капич, Хомченовский, Задерака (Микитишин, 46), Татарков, Дебелко (Устименко, 85), Банада (Кораблин, 70).

Запасные: Клищук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понедельник, Рябов, Стецьков, Опанасенко.

«Ингулец»: Кучер, Запорожец (Близниченко, 85), Клименко, Марусич (Кравчук, 70), Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Сакив, Кухарук (Одарюк, 70).

Запасные: Паламарчук, Коробенко, Нагиев, Поспелов, Резепов.

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион: НСК «Олимпийский»

КРИВБАСС – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Кривбасс Кривой Рог Ингулец
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Источник Sport.ua
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