В 9-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в Киеве на НСК «Олимпийский» сыграют географические соседи – криворожский «Кривбасс» и «Ингулец» из Петрово. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и не имеют в своем активе ни одной победы.

Кривбасс

Когда на должность главного тренера «Кривбасса» летом был назначен известный наставник Юрий Вернидуб, у болельщиков клуба наверняка появились самые оптимистические прогнозы. Однако старт команды в Премьер-Лиге после длительного отсутствия в ней получился просто провальным. В 7 матчах криворожцы сумели набрать всего лишь три очка, при этом четыре раза потерпев поражения и трижды сыграв вничью.

Совсем плохи дела у «Кривбасса» в атаке. За прошедший период в ворота соперников было забито всего лишь два гола (причем забитых в одном матче с «Зарей» 2:2) и этот результат является самым худшим среди всех участников чемпионата. Кстати, в предстоящей игре не сыграет один из игроков группы атаки Назар Волошин, который пропустит матч из-за дисквалификации.

Можно сказать, что на данный момент фанаты криворожского клуба выглядят более привлекательными, чем сам «Кривбасс». Во всяком случае, перед игрой с «Ингульцом», между прочим, географическим соседом, они выдали нестандартный анонс, который должен по-настоящему встряхнуть футболистов и вдохновить их на первую в сезоне победу.

Ингулец

У клуба из Петрово на одно очко больше, чем у будущих оппонентов, тем не менее, в графе победы также «красуется» унылый ноль. Зато «Ингулец» способен на неожиданные результаты со знаком «плюс», как это было в предыдущем туре с «Днепром-1».

Понятно, что фаворитом той встречи были днепряне, которые не только не потеряли к тому времени ни одного очка, а и пропустили в свои ворота всего два мяча. Столько же подопечные Сергея Лавриненко смогли забить им в течение одиннадцати минут второго тайма. При этом даже вели в счете с претензией на итоговый успех.

Еще надо отдать должное футболистам «Ингульца» за то, что они в каждом прошедшем матче боролись за очки, а все три поражения потерпели лишь с минимальным преимуществом.

Статистика матчей

Так как Кривой Рог и Петрово находятся недалеко друг от друга, то команды из этих населенных пунктов неоднократно встречались в различных турнирах. А вот на уровне украинской Премьер-Лиги их пути еще не пересекались. Поэтому предстоящий поединок будет историческим для обеих команд.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Зотько, Ловрич, Опанасенко, Капич, Хомченовский, Татарков, Задерака, Банада, Устименко

«Ингулец»: Кучер, Сакив, Ченбай, Павлов, Сидоренко, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Запорожец

Прогноз на противостояние:

Понятно, что обе команды будут стремиться к первой для себя победе в сезоне. Шансов на успех примерно поровну. И все же поставим на «Ингулец», который победит с минимальным счетом 2:1.

24 октября, понедельник