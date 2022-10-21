ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка
Болельщики обратились к игрокам криворожского клуба накануне дерби с «Ингульцом»
В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» будет принимать «Ингулец».
«Кривбасс» и «Ингулец» представляют разные области (Днепропетровскую и Кировоградскую соответственно), но Кривой Рог и Петрово разделяют лишь 57 км, так что их встречу болельщики расценивают как дерби.
За несколько дней до матча фанаты «Кривбасса» записали анонс-пародию на хит президента «Ингульца» Александра Поворознюка «Вова, *б*ш їх, бл*т*».
Стартовый свисток встречи, которая пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», запланирован на 13:00.
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