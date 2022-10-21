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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 16:05 | Обновлено 21 октября 2022, 16:09
1338
1

ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка

Болельщики обратились к игрокам криворожского клуба накануне дерби с «Ингульцом»

21 октября 2022, 16:05 | Обновлено 21 октября 2022, 16:09
1338
1
ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка
ФК Кривбасс

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» будет принимать «Ингулец».

«Кривбасс» и «Ингулец» представляют разные области (Днепропетровскую и Кировоградскую соответственно), но Кривой Рог и Петрово разделяют лишь 57 км, так что их встречу болельщики расценивают как дерби.

За несколько дней до матча фанаты «Кривбасса» записали анонс-пародию на хит президента «Ингульца» Александра Поворознюка «Вова, *б*ш їх, бл*т*».

Стартовый свисток встречи, которая пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», запланирован на 13:00.

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
ну не знаю...
Мені більше сподобалась реакція Поворознюка на можливий приїзд Юлі в область. 
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