ВИДЕО. Вова, *баш их! Президент Ингульца стал героем клипа

Умельцы из из YouTube-канала Мюсли UA превратили крик души президента «Ингульца» Александра Поворознюка в зажигательный трек.



Напомним, после первой недели войны Поворознюк записал обращение с такими словами:



«Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.



Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо. Слава Украине!».