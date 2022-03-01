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ВИДЕО. Вова, *баш их! Огненная речь президента Ингульца по поводу войны

Александр Поворознюк восхищен Президентом Украины Владимиром Зеленским

  • 01.03.2022 05:56
  • 3641 просмотр
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Вова, *баш их! Огненная речь президента Ингульца по поводу войны
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал эмоциональную речь по поводу войны в Украине:

«Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.

Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо. Слава Украине!».

Источник — Twitter

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 01.03.2022 06:11
    +5
    коротко
    ёмко
    понятно
    Слава Україні !!!
    Ссылка
    online
    maha1952, 01.03.2022 07:21
    +4
    Прав Поворознюк на 1000 процентов, честь и хвала НАШОМУ Презеденту ,и велика не повага до Порошенка, який дуже винуватий в цій війні, всякими способами обгажуе нашого презедента Позор Порошенку !!!!!!!
    Ссылка
    online
    Sukiyaki, 01.03.2022 06:08
    +4
    Так и есть
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 01.03.2022 07:35
    +3
    maha1952, 01.03.2022 07:21
    Прав Поворознюк на 1000 процентов, честь и хвала НАШОМУ Презеденту ,и велика не повага до Порошенка, який дуже винуватий в цій війні, всякими способами обгажуе нашого презедента Позор Порошенку !!!!!!!
    Этой войны не могло не быть. У Х-ла мечта собрать ссср, а у нас мечта прямо противоположная. Виновато в войне исключительно российское общество, взрастившее монстра. Как немцев палкой гоняли в кинотеатры на просмотры зверств нацистов, так и россиян придется, другого пути к прозрению не видно.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 01.03.2022 07:59 (изменен)
    0
    санкції європейських федерацій до РФ під назвою ""не-є-БОЛу" :
    =
    відсторонення від футБОЛу, гандБОЛу, баскетБОЛу, пляжному футБОЛу...
    =
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