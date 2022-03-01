ВИДЕО. Вова, *баш их! Огненная речь президента Ингульца по поводу войны

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал эмоциональную речь по поводу войны в Украине:
«Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.
Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо. Слава Украине!».
❗Президент футбольного клуба "Ингулец" поддержал Президента Зеленского— БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) February 28, 2022
Уделите минуту, послушайте pic.twitter.com/UMToONTVLI
Источник — Twitter
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понятно
Слава Україні !!!
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відсторонення від футБОЛу, гандБОЛу, баскетБОЛу, пляжному футБОЛу...
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