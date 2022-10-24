Юрий ВЕРНИДУБ: «Главное, что победили, игру не хочу комментировать»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку встрече с «Ингульцом» в 9-м туре украинской Премьер-лиги, в которой его подопечные добились победы со счетом 2:1. Это первая победа в нынешнем сезоне команды из Кривого Рога.

– Самое главное, что команда победила. Игра была очень тяжелая. Соперник также очень неплохо поработал. Видно, что и у них были моменты, они хорошо закрывались, отчего нам было очень сложно. Особенно, в первые 20 минут матча, до воздушной тревоги. Это все было видно, ведь у нас практически не было подходов [к воротам]. Возможно, эта сирена и сыграла важную роль: мы немного перестроились, начали играть с одним опорным полузащитником, а второго передвигали немного вперед, чтобы он выполнял роль «восьмерки».

Мы понимали, что эту команду можно вскрыть только после фланговых атак, так как центр они очень хорошо закрывают. Семь предыдущих матчей «Ингульца» были равными – они имели 4 ничьи и 3 поражения. Но все поражения были с минимальной разницей в счете. А особняком была их последняя игра с «Днепр-1» - лидером УПЛ. Сыграть 2:2 – это дорогого стоило.

Повторюсь: главное, что мы победили. По игре нашей команды сейчас не хочу ничего комментировать. Необходимо сесть и пересмотреть матч, проанализировать, а уже затем что-то говорить.

– Отставка отменяется?

– Про отставку я сказал в порыве эмоций. Мы все – люди эмоциональные. Я сказал, как оно есть: если команда не может выиграть 7 туров, то виноват в этом тренер. Я такой человек, что просто есть хлеб не буду. Но могу сказать, что мы работаем очень много, нам все дается очень тяжело. Возможно, это связано с тем, что сейчас очень сложные времена.