Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Главное, что победили, игру не хочу комментировать»
Чемпионат Украины
Кривбасс
24.10.2022, FT 2 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 18:41 | Обновлено 24 октября 2022, 18:54
602
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Главное, что победили, игру не хочу комментировать»

Наставник «Кривбасса» – о победной игре с «Ингульцом»

24 октября 2022, 18:41 | Обновлено 24 октября 2022, 18:54
602
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Главное, что победили, игру не хочу комментировать»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку встрече с «Ингульцом» в 9-м туре украинской Премьер-лиги, в которой его подопечные добились победы со счетом 2:1. Это первая победа в нынешнем сезоне команды из Кривого Рога.

– Самое главное, что команда победила. Игра была очень тяжелая. Соперник также очень неплохо поработал. Видно, что и у них были моменты, они хорошо закрывались, отчего нам было очень сложно. Особенно, в первые 20 минут матча, до воздушной тревоги. Это все было видно, ведь у нас практически не было подходов [к воротам]. Возможно, эта сирена и сыграла важную роль: мы немного перестроились, начали играть с одним опорным полузащитником, а второго передвигали немного вперед, чтобы он выполнял роль «восьмерки».

Мы понимали, что эту команду можно вскрыть только после фланговых атак, так как центр они очень хорошо закрывают. Семь предыдущих матчей «Ингульца» были равными – они имели 4 ничьи и 3 поражения. Но все поражения были с минимальной разницей в счете. А особняком была их последняя игра с «Днепр-1» - лидером УПЛ. Сыграть 2:2 – это дорогого стоило.

Повторюсь: главное, что мы победили. По игре нашей команды сейчас не хочу ничего комментировать. Необходимо сесть и пересмотреть матч, проанализировать, а уже затем что-то говорить.

– Отставка отменяется?

– Про отставку я сказал в порыве эмоций. Мы все – люди эмоциональные. Я сказал, как оно есть: если команда не может выиграть 7 туров, то виноват в этом тренер. Я такой человек, что просто есть хлеб не буду. Но могу сказать, что мы работаем очень много, нам все дается очень тяжело. Возможно, это связано с тем, что сейчас очень сложные времена.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ингулец).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
По теме:
Даниил Сикан - о Динамо: «У них просто черная полоса, все будет нормально»
До сих пор без побед. Черноморец не удержал преимущество над Колосом
Кривбасс — Ингулец — 2:1. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Ингулец Кривбасс - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Футбол | 24 октября 2022, 14:40 46
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка

Клуб не уделяет этому большого внимания

Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Футбол | 23 октября 2022, 22:50 11
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию

Скауты бьянконери следили за 21-летним игроком в течение не менее двух лет

Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Бокс | 24.10.2022, 12:15
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Ничья Динамо, дебют тренера Эдмара, первая победа Вернидуба
Футбол | 24.10.2022, 18:50
Ничья Динамо, дебют тренера Эдмара, первая победа Вернидуба
Ничья Динамо, дебют тренера Эдмара, первая победа Вернидуба
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
Война | 24.10.2022, 02:45
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
23.10.2022, 13:07
Футбол
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
23.10.2022, 14:51 66
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
22.10.2022, 21:53 20
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 4
Война
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
23.10.2022, 19:23 4
Футбол
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
23.10.2022, 00:23 7
Бокс
ВИДЕО. Чарльз Оливейра проиграл сабмишном главный бой UFC 280
ВИДЕО. Чарльз Оливейра проиграл сабмишном главный бой UFC 280
23.10.2022, 00:10 1
MMA
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
23.10.2022, 03:55
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности