Украина. Премьер лига24 октября 2022, 17:29 | Обновлено 24 октября 2022, 18:22
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Кривбасс — Ингулец — 2:1. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор
Команда поднимается со дна турнирной таблицы
24 октября 2022, 17:29 | Обновлено 24 октября 2022, 18:22
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В матче чемпионата Украины «Кривбасс» обыграл «Ингулец» со счетом 2:1. Для хозяев это только первая победа в нынешнем сезоне.
Отметим дубль форварда Романа Дебелко, который он оформил за три минуты.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ингулец).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
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