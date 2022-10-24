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Чемпионат Украины
Кривбасс
24.10.2022, FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 17:29 | Обновлено 24 октября 2022, 18:22
429
0

Кривбасс — Ингулец — 2:1. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор

Команда поднимается со дна турнирной таблицы

24 октября 2022, 17:29 | Обновлено 24 октября 2022, 18:22
429
0
Кривбасс — Ингулец — 2:1. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

В матче чемпионата Украины «Кривбасс» обыграл «Ингулец» со счетом 2:1. Для хозяев это только первая победа в нынешнем сезоне.

Отметим дубль форварда Романа Дебелко, который он оформил за три минуты.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ингулец).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог Ингулец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Ингулец Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб
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Источник Sport.ua
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