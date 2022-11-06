Юрий ВЕРНИДУБ: «Главная задача – не отпускать своих конкурентов»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч против львовского «Руха» (1:2) на пресс-конференции.

«Впечатления от игры должны были быть лучше, но пока они не очень хорошие. С начала матча неплохо играли как мы, так и «Рух». У них были хорошие моменты для взятия ворот, у нас. Вышел бойцовский матч, не без ошибок, каждый хотел победить. «Кривбас» вышел на второй тайм заряженным на результат, и все хорошо давалось.

Отодвинули игру от своих ворот, забили неплохой гол, и команду как подменили. Через десять минут пропустили два мяча из двух стандартов – мне трудно это комментировать. Потом снова вернулись в матч, начали играть. Тем более, появился шанс спасти поединок. Ведь соперник заработал удаление Кривбасс очень хотел забить, но вот это большое желание забить и помешало это сделать.

Я даже голос сорвал. Начали давать эти кроссы с флангов. Этого не нужно было делать. Я кричал об этом, но не докричался до ребят. Хотя несколько моментов у нас все же было, только вот не забили. Поздравляю «Рух» с заслуженной победой. Мы проиграли, есть над чем работать. Работы непочатый край. Будем думать, как все это менять.

Пока есть доверие от президента, будем работать. Будем дальше думать, как тренироваться, как готовиться. Надо доиграть до зимнего перерыва, а там уже думать будем. Главное, не отпускать своих конкурентов рядом с нами. Это главная задача. Плюс к этому необходимо построить костяк команды, а затем строить дальнейшие планы», – сказал Вернидуб.

После 11 тура криворожская команда находится на тринадцатом месте в турнирной таблице.