Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Главная задача – не отпускать своих конкурентов»
Чемпионат Украины
Рух Львов
06.11.2022, FT 2 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 19:31 |
245
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Главная задача – не отпускать своих конкурентов»

Тренер «Кривбасса» – об игре его команды в 11 туре

06 ноября 2022, 19:31 |
245
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Главная задача – не отпускать своих конкурентов»
ФК Кривбасс

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч против львовского «Руха» (1:2) на пресс-конференции.

«Впечатления от игры должны были быть лучше, но пока они не очень хорошие. С начала матча неплохо играли как мы, так и «Рух». У них были хорошие моменты для взятия ворот, у нас. Вышел бойцовский матч, не без ошибок, каждый хотел победить. «Кривбас» вышел на второй тайм заряженным на результат, и все хорошо давалось.

Отодвинули игру от своих ворот, забили неплохой гол, и команду как подменили. Через десять минут пропустили два мяча из двух стандартов – мне трудно это комментировать. Потом снова вернулись в матч, начали играть. Тем более, появился шанс спасти поединок. Ведь соперник заработал удаление Кривбасс очень хотел забить, но вот это большое желание забить и помешало это сделать.

Я даже голос сорвал. Начали давать эти кроссы с флангов. Этого не нужно было делать. Я кричал об этом, но не докричался до ребят. Хотя несколько моментов у нас все же было, только вот не забили. Поздравляю «Рух» с заслуженной победой. Мы проиграли, есть над чем работать. Работы непочатый край. Будем думать, как все это менять.

Пока есть доверие от президента, будем работать. Будем дальше думать, как тренироваться, как готовиться. Надо доиграть до зимнего перерыва, а там уже думать будем. Главное, не отпускать своих конкурентов рядом с нами. Это главная задача. Плюс к этому необходимо построить костяк команды, а затем строить дальнейшие планы», – сказал Вернидуб.

После 11 тура криворожская команда находится на тринадцатом месте в турнирной таблице.

События матча

76’
Sapuha Marko Andriiovych (Рух Львов) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Сапуга (Рух Львов).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Слюсар (Рух Львов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
По теме:
Леонид КУЧУК: «Это была игра за шесть очков»
ВАНАТ: «Я очень хотел забить гол именно здесь, в Одессе, и это удалось»
Владимир ШАРАН: «Мы понимали, против кого играем»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Юрий Вернидуб
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Футбол | 06 ноября 2022, 16:57 34
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем

Коллектив Мирчи Луческу за счет одной победы поднялся сразу на три строчки

Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси
Футбол | 06 ноября 2022, 13:16 1
Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси
Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси

Украинец сыграет впервые после травмы

Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Футбол | 06.11.2022, 11:36
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Футбол | 06.11.2022, 16:57
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2022, 15:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
04.11.2022, 23:28
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
06.11.2022, 07:25 5
Футбол
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
04.11.2022, 19:30 6
Футбол
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 10
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
04.11.2022, 19:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности