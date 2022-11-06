В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги львовский «Рух» добился волевой победы над «Кривбассом» из Кривого Рога – 2:1.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

Рух – Кривбасс – 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Н. Волошин, 48.