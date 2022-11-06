Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
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Рух – Кривбасс – 2:1. Волевой успех львовян. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины
06 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
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В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги львовский «Рух» добился волевой победы над «Кривбассом» из Кривого Рога – 2:1.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
Рух – Кривбасс – 2:1
Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Н. Волошин, 48.
События матча
76’
Sapuha Marko Andriiovych (Рух Львов) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Сапуга (Рух Львов).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Слюсар (Рух Львов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
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