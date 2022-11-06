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Чемпионат Украины
Рух Львов
06.11.2022, FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
255
1

Рух – Кривбасс – 2:1. Волевой успех львовян. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины

06 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
255
1
Рух – Кривбасс – 2:1. Волевой успех львовян. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги львовский «Рух» добился волевой победы над «Кривбассом» из Кривого Рога – 2:1.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

Рух – Кривбасс – 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Н. Волошин, 48.

События матча

76’
Sapuha Marko Andriiovych (Рух Львов) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Сапуга (Рух Львов).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Слюсар (Рух Львов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
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Рух - Кривбасс Рух Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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antt
Вчора вольовий успіх Зорі в кінці матчу, сьогодні Дніпра, а пізніше і Руху
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