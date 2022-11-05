В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать турнирных соседей из «Кривбасса», с которым раньше не встречался ни в каких официальных турнирах.

Рух

«Руховцы» возвращаются в чемпионат, где последний раз выступали еще 23 октября и также на «Арене Львов». Прошлый тур львовская команда пропускала, поскольку несколько игроков основного состава были задействованы во втором раунде Юношеской лиги УЕФА, где «Рух» сумел дважды победить ровесников из турецкого «Галатасарая».

К матчу с «Кривбассом» подопечные Леонида Кучука готовятся в хорошем настроении. В частности, на одной из тренировок вратаря Юрия Панькива команда поздравила со своеобразным юбилеем – 250-м матчем на уровне УПЛ, вручив футболку с соответствующим номером. Специальную награду получил и полузащитник Алексей Довгий. Болельщики признали его лучшим футболистом «Руха» по итогам октября. Отметим, что Довгий забивал по одному голу в каждом из предыдущих трех поединков руховцев.

К общей группе присоединились восстанавливающиеся после травм Фабрисио Альваренга и Валерий Федорчук. Перед ближайшем матчем своей команды опытный Федорчук сказал следующее: «В лице главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба все понятно и с командой – у нее есть характер, они всегда играют на победу. Сейчас «Кривбасс» находится не в такой хорошей ситуации, чтобы где-то раскованно приезжать к нам. Поэтому мы очень серьезно отнесемся к будущему сопернику, точно не будет недооценки. Будем стараться, играя дома, победить его».

Кривбасс

«Кривбасс» после состоявшегося во Львове матча прошлого тура с «Динамо» в среду начал подготовку к матчу с «Рухом». На одной из тренировок два игрока криворожского клуба Дмитрий Хомченовский и Владимир Якимец получили футболки по случаю своих юбилейных сыгранных матчей в УПЛ – в соответствии с их количеством «250» и «50».

К «Руху» красно-белые готовились в режиме одноразовых тренировок. В среду команда отрабатывала командное взаимодействие с ударами по воротам. В четверг футболисты играли один в один, а затем были поделены тренерами на три команды и сыграли в футбол на полполя. Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб подчеркнул, что футболисты готовились к очередному важному матчу с полной самоотдачей. Кстати, в воскресенье Вернидуб проведет десятый поединок во главе криворожского клуба.

Статистика встреч

«Рух» и «Кривбасс» в воскресенье начнут историю своих встреч. Для «руховцев» криворожская команда станет уже 18-м соперником в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных украинских арбитров - Ярослав Козык (Мукачево), который провел уже 118 игр в УПЛ. Ранее «Кривбасс» при Козыке провел две игры в чемпионатах и еще не побеждал –ничья и поражение. «Рух» при этом арбитре проведет вторую игру в УПЛ, а в первой сыграл вничью 23 октября с «Металлистом 1925».

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» не может отпраздновать гостевую победу на протяжении семи матчей, потерпев при этом пять поражений. «Рух» будет стараться не потерять домашних очков. Спрогнозируем в предстоящем поединке минимальную победу «руховцев».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Соломон, Мысык, Климчук.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Банада, Дебелко.

6 ноября, воскресенье