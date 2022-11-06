Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 00:05 |
61
0

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок одиннадцатого тура чемпионата УПЛ

06 ноября 2022, 00:05 |
61
0
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против криворожского «Кривбасса».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Кривбасс».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тренер Металлиста 1925: «Через пару туров Эдмар заговорит на украинском»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Мальдини забил Милану, Жиру спас победу на Сан-Сиро
Футбол | 05 ноября 2022, 23:44 0
Сын Мальдини забил Милану, Жиру спас победу на Сан-Сиро
Сын Мальдини забил Милану, Жиру спас победу на Сан-Сиро

«Эмполи» обыграл «Сассуоло», а «Салернитана» и «Кремонезе» сыграли вничью

Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Другие виды | 05 ноября 2022, 03:15 0
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой

Главные новости на Sport.ua за 4 ноября

Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Футбол | 05.11.2022, 16:52
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Футбол | 05.11.2022, 10:59
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»
Футбол | 05.11.2022, 19:48
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 3
Футбол
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
04.11.2022, 00:05 6
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
04.11.2022, 00:23 6
Футбол
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 17
Футбол
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности