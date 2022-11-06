Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 00:05 |
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Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок одиннадцатого тура чемпионата УПЛ
06 ноября 2022, 00:05 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против криворожского «Кривбасса».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Рух» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Кривбасс».
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