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Черноморец
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Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:35
11514
33

Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем

Коллектив Мирчи Луческу за счет одной победы поднялся сразу на три строчки

06 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:35
11514
33
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
ФК Динамо Киев

В последние годы трудно было вспомнить моменты, чтобы киевское «Динамо» с нетерпением питало ожидания от возвращения в Украину с полей международных баталий, потому что в национальном первенстве его ожидала относительно легкая добыча. Однако в этом сезоне коллектив Мирчи Луческу своими выступлениями в Лиге Европы УЕФА не оставил вообще никаких шансов для одобрительного восприятия со стороны болельщиков, поэтому во время путешествия в Одессу через Молдову на матч против «Черноморца» в рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги «бело-синие» добирались довольно охотно.

Коллектив Романа Григорчука было изучать довольно просто, потому что опытный украинский специалист все никак не найдет общий язык со своими новыми подопечными, а от того и рисунок игры в «моряков» сохраняется на довольно примитивном для восприятия соперниками уровне. Собственно, именно поэтому одесситы ни разу и не побеждали в новом сезоне, и имели лишь осторожные надежды остановить эту неудачную серию выступлений в отчетной игре.

Однако «Динамо» с заметной легкостью заставило хозяев поля играть исключительно от обороны, и при этом киевлянам для выполнения этой задачи не нужно было особо прилагать усилий. «Черноморец» изредка выполнял попытки контратак, однако редкий момент в виде неточного выстрела с левого фланга штрафной в дальний угол от Брагару еще до завершения первой четверти игрового часа так и остался лучшим шансом одесситов забить мяч.

В составе соперников тем временем постепенно пристреливался с дальней дистанции Цыганков, однако забить лидеру атак «Динамо» удалось исключительно с пенальти, который он сам и заработал на правом фланге штрафного по итогу стенки с Кабаевым, завершившейся фолом от Селина. Мощный выстрел Цыганкова в центр ворот на этот раз голкипер соперников не предугадал.

Еще одной интересной и заметно активной фигурой в составе команды был новичок Джастин Лонвейк, которого можно было увидеть в борьбе на чужой половине поля и вблизи завершающей стадии атак собственной команды. Исключительно одобрительные отзывы по поводу своей игры получал нидерландец, а его партнеры тем временем сходили в очередное результативное наступление в начале второго тайма. Снова стенка с участием Цыганкова на правом фланге, однако в этот раз с завершающим выстрелом Виталия Буяльского.

Трудно было назвать попытки «Черноморца» выходить в атаки реальными предпосылками к отыгрышу. Моменты с завершениями головой от Гладкого были редкими исключениями, тогда как большинство мячей терялось еще на подступах к штрафной Нещерета. Если статистика и память не подводят, мы действительно не увидели ни одного попадания в створ от «моряков» за матч.

На этом фоне совершенно не удивительно выглядело исключительное преимущество «Динамо» над соперниками, и в конце концов игровые события завершались опять-таки на половине поля «Черноморца». Киевляне заработали в компенсированное время еще один пенальти, когда Ванат на правом фланге штрафного упал от фола Белого против себя, сразу схватил мяч, встал, и уже через несколько мгновений выстрелом в левый угол установил окончательный счет.

Посреди следующей недели одесский «Черноморец» будет играть в гостях у закарпатского «Миная», а киевское «Динамо» будет ожидать домашняя игра против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Черноморец» – «Динамо» Киев - 0:3

Циганков, 25 (пен.), Буяльский, 48, Ванат, 90+2 (пен.)

Джеймс, 30, С. Кравченко, 33, Белый, 88 – Лонвейк, 19, Сидорчук, 53

«Черноморец»: Непогодов – Селин (Салюк, 69), Джеймс, Белый, Путря – С. Кравченко (Войтиховский, 81), Политило (Плакса, 46) – Кузик, Бобко (Наумец, 46), Брагару – Гладкий (Кубемба,69).

«Динамо» Киев: Нещерет – Караваев (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Н. Кравченко, 69) – Сидорчук (Перрис, 80) – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльский, Цыганков – Ванат.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 5 (0) – 17 (10)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 33
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Remark
С победой, Киев! Надеемся игра наладится и борьба за чемпионство будет интересной.
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+5
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Александр Ад
В турі забито аж 29 голів!
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+4
mayakovskiy1
Ну вот, а вы ругали команду. Посмотрите на фото какие пацаны счастливые. Буяльский, Сидорчук улыбаются, обнимаются.  
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+3
Владислав Рейский
Заголовок это стёб?
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+3
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Gargantua
пожалуй лучшим был Лонвейк.
но это никак не замена Шапаренко. Это классический опорник альтернатива Сидорчуку.
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+3
DK1961
ВСЕМ КРОТАМ: НЕ ВИДАТЬ ВАМ ЧЕМПИОНСТВА В ЭТОМ СЕЗОНЕ! Как бы вы не писали здесь всякую ахинею, не обзывались по любому поводу. Не Динамо, так Днепр 1 станет чемпионом. А вы будете и дальше писать здесь всякие гадости, бросая в бессильной злобе на вентилятор сами знаете что
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Александр Чернов
Программа для Сетанты одинакова для всех платформ независимо где вы смотрите на сетанта ком или в приложении мегого .Но жулики Павелко с грузинами с этого года захватили сетанту и чтоб.была нажива причем повторно на тех же зрителях которые 4 года смотрели просто в программу вставляют свои матчи причем не спрашивая что кому то может теннис важнее а Динамо Киев который по их словам они ненавидят под шумок убирают с мегого и предлагают смотреть у них за 109.Это принцип отсутствия морали .Динамо не любят но на нём наживают 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Удивляют коменты многих болел Черноморца, которые напрасно верят в скорейшее возрождение своей команды... наивные... Черноморец сейчас- полное дно,даже хуже Миная и Ингульца, там хоть какая - то мысль присутствует в игре, а в Черноморце даже этого нет... Команда со своим распиаренным Григорчуком, явно играет на контору. Ходят упорные слухи в Одессе, что игрокам давно не платят зарплату... Если это так, то не стоит ждать от них игры на поле, будут сплошные договорняки, футболистам ведь тоже хочется хорошо и безбедно жить.
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+1
bolelschik
А где вы смотрели?
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0
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Veter
Скачок, торчок, сверчок...
Да Динамо и было потенциально на ПЯТОМ месте! с учётом игр в запасе и соперников. И сейчас они пятые, потому что на игру меньше, чем у тех кто выше.
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0
Crimea
П'яте місце в цьому сезоні максимум для ДК... Суркіс має подати у відставку! 
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-1
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Sasha Panda
З аутсайдером два пенальті...???
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-3
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BestOf
За пятое место ди на мо должно бороться в чемпионате  ,может в лиге конференций  ,не последние место займут ,а предпоследние тогда . 
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-3
AK.228
Нібито щось грають, забивають…
Як тоді ця ганьба одноочкова сталась!?
Невже рівень чемпіонату такий слабенький 
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-3
Александр Ад
На 3 сходинки ведь це ж треба а!
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-7
Лавочкин
Две шубы судья себе заработал сегодня ,жена его и он мёрзнуть не будут 
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-10
CheMP
да и пеналь левый...как всегда...пеналь как раз и сломал всю картину игры
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-10
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BestOf
Этот день войдёт в историю .Ди на мо поднялось на 6 место в таблице ,это просто праздник для нас и  чудо.
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-10
CheMP
Черноморец был лучше,но... результат таков) ничего,скоро будем рвать всех подряд. Черноморец - чемпион! Роги - сасааать
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-11
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