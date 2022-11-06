Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем

В последние годы трудно было вспомнить моменты, чтобы киевское «Динамо» с нетерпением питало ожидания от возвращения в Украину с полей международных баталий, потому что в национальном первенстве его ожидала относительно легкая добыча. Однако в этом сезоне коллектив Мирчи Луческу своими выступлениями в Лиге Европы УЕФА не оставил вообще никаких шансов для одобрительного восприятия со стороны болельщиков, поэтому во время путешествия в Одессу через Молдову на матч против «Черноморца» в рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги «бело-синие» добирались довольно охотно.

Коллектив Романа Григорчука было изучать довольно просто, потому что опытный украинский специалист все никак не найдет общий язык со своими новыми подопечными, а от того и рисунок игры в «моряков» сохраняется на довольно примитивном для восприятия соперниками уровне. Собственно, именно поэтому одесситы ни разу и не побеждали в новом сезоне, и имели лишь осторожные надежды остановить эту неудачную серию выступлений в отчетной игре.

Однако «Динамо» с заметной легкостью заставило хозяев поля играть исключительно от обороны, и при этом киевлянам для выполнения этой задачи не нужно было особо прилагать усилий. «Черноморец» изредка выполнял попытки контратак, однако редкий момент в виде неточного выстрела с левого фланга штрафной в дальний угол от Брагару еще до завершения первой четверти игрового часа так и остался лучшим шансом одесситов забить мяч.

В составе соперников тем временем постепенно пристреливался с дальней дистанции Цыганков, однако забить лидеру атак «Динамо» удалось исключительно с пенальти, который он сам и заработал на правом фланге штрафного по итогу стенки с Кабаевым, завершившейся фолом от Селина. Мощный выстрел Цыганкова в центр ворот на этот раз голкипер соперников не предугадал.

Еще одной интересной и заметно активной фигурой в составе команды был новичок Джастин Лонвейк, которого можно было увидеть в борьбе на чужой половине поля и вблизи завершающей стадии атак собственной команды. Исключительно одобрительные отзывы по поводу своей игры получал нидерландец, а его партнеры тем временем сходили в очередное результативное наступление в начале второго тайма. Снова стенка с участием Цыганкова на правом фланге, однако в этот раз с завершающим выстрелом Виталия Буяльского.

Трудно было назвать попытки «Черноморца» выходить в атаки реальными предпосылками к отыгрышу. Моменты с завершениями головой от Гладкого были редкими исключениями, тогда как большинство мячей терялось еще на подступах к штрафной Нещерета. Если статистика и память не подводят, мы действительно не увидели ни одного попадания в створ от «моряков» за матч.

На этом фоне совершенно не удивительно выглядело исключительное преимущество «Динамо» над соперниками, и в конце концов игровые события завершались опять-таки на половине поля «Черноморца». Киевляне заработали в компенсированное время еще один пенальти, когда Ванат на правом фланге штрафного упал от фола Белого против себя, сразу схватил мяч, встал, и уже через несколько мгновений выстрелом в левый угол установил окончательный счет.

Посреди следующей недели одесский «Черноморец» будет играть в гостях у закарпатского «Миная», а киевское «Динамо» будет ожидать домашняя игра против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Черноморец» – «Динамо» Киев - 0:3

Циганков, 25 (пен.), Буяльский, 48, Ванат, 90+2 (пен.)

Джеймс, 30, С. Кравченко, 33, Белый, 88 – Лонвейк, 19, Сидорчук, 53

«Черноморец»: Непогодов – Селин (Салюк, 69), Джеймс, Белый, Путря – С. Кравченко (Войтиховский, 81), Политило (Плакса, 46) – Кузик, Бобко (Наумец, 46), Брагару – Гладкий (Кубемба,69).

«Динамо» Киев: Нещерет – Караваев (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Н. Кравченко, 69) – Сидорчук (Перрис, 80) – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльский, Цыганков – Ванат.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 5 (0) – 17 (10)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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