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Чемпионат Украины
Черноморец
06.11.2022, FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
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0

Черноморец – Динамо – 0:3. Один с игры, два с пенальти. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

06 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
1200
0
Черноморец – Динамо – 0:3. Один с игры, два с пенальти. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» на своем поле проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

Черноморец – Динамо Киев – 0:3

Голы: Цыганков, 25 пен, Буяльский, 48, Ванат, 90+2 пен.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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