06.11.2022, FT 0 : 3
Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
1200
0
Черноморец – Динамо – 0:3. Один с игры, два с пенальти. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
06 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
1200
0
В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» на своем поле проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:3.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
Черноморец – Динамо Киев – 0:3
Голы: Цыганков, 25 пен, Буяльский, 48, Ванат, 90+2 пен.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2022, 14:53 8
Несмотря на кадровую ситуацию, днепровская команда держит чемпионский темп
Футбол | 06 ноября 2022, 14:05 1
Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ
Война | 05.11.2022, 18:05
Футбол | 06.11.2022, 00:24
Теннис | 06.11.2022, 05:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2022, 18:57 17
06.11.2022, 15:10 2
06.11.2022, 10:20 11
05.11.2022, 11:58 2
05.11.2022, 10:59 10
04.11.2022, 17:26 7
05.11.2022, 01:49 2
06.11.2022, 13:01 3