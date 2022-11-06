В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» на своем поле проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

Черноморец – Динамо Киев – 0:3

Голы: Цыганков, 25 пен, Буяльский, 48, Ванат, 90+2 пен.