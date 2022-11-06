ЛУЧЕСКУ: «Ощущалась усталость после того времени, которое провели в пути»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу кратко прокомментировал победу в выездном матче 11-го тура чемпионата Украины против одесского «Черноморца» (3:0):

«Нам противостояла играющая команда, которая умеет строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.

У нас было огромное желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути.

Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений».