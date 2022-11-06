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06 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:03
940
6

ЛУЧЕСКУ: «Ощущалась усталость после того времени, которое провели в пути»

Главный тренер «Динамо» кратко прокомментировал победу над «Черноморцем»

06 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:03
940
6
ЛУЧЕСКУ: «Ощущалась усталость после того времени, которое провели в пути»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу кратко прокомментировал победу в выездном матче 11-го тура чемпионата Украины против одесского «Черноморца» (3:0):

«Нам противостояла играющая команда, которая умеет строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.

У нас было огромное желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути.

Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Мирча Луческу пресс-конференция
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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IronValdemar
Діду вже 77 років. В нього може відчуватись втома вже від того, що він проснувся зранку. Просто пора відпочити від роботи.
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+6
ZANREGENT1993
Опять про усталость в дороге)
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+4
ZANREGENT1993
В четверг проиграют наверное
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+3
Vbolivalnyk-Peter
Моя, як цей циган за.. довбав своїм скигленням... Їздять вони багато, тренуватися не мають як нормально... Чомусь Шахтар не нарікає на складні умови, і Дніпро-1 теж... Мене просто бісить, коли там на сході пацани гинуть за те, щоб в тому ж числі і Динамо могла грати у футбол, а ці .... типу футболісти , як безвольні амеби "плавають" по полю... та ще й скиглять, що їх щось не влаштовує
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+1
Gargantua
так делай ротацию, что ж ты на банке людей маринуешь?
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+1
stalevar1250
Дайте деду пилюли от усталости, зае6ал скулить! 
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0
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