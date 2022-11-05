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05 ноября 2022, 18:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:28
545
0

Черноморец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 18:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:28
545
0
Черноморец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 6-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Когда в прошлом году киевляне приезжали в Одессу на противостояние против «моряков», их встречал коллектив из их собственных воспитанников с бывшим тренером молодежной команды «бело-синих» Юрием Морозом во главе. Та игра завершилась со счетом 6:1 в пользу команды Мирчи Луческу, однако теперь будет совершенно другая история. В уже прифронтовой город на берегу Черного моря «Динамо» приедет на фоне безропотного поражения от турецкого «Фенербахче» и будет противостоять теперь уже команде Романа Григорчука, которая еще ни разу в сезоне не побеждала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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