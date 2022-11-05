В воскресенье, 6 октября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Стартовый свисток полтавского рефери Андрея Коваленко прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец



Уже закончились идеи относительно того, какие еще ритуалы должен применить опытный украинский специалист Роман Григорчук для того, чтобы одесский «Черноморец» впервые после возвращения своего культового главного тренера в УПЛ одержал победу. Какое-то время бытовало мнение, что «морякам» тяжело играть вдалеке от дома, однако возможностью наверстать упущенное в матче против петровского «Ингульца» они не так и не воспользовались (1:1). Говорить о проблемах с подбором кадров также не приходится. Костяк команды уже сформирован, ключевые исполнители избегают травм и уже наиграли вместе достаточно времени. Однако результат все никак не приходит.

В таких ситуациях действительно впору говорить о тотальном невезении для отдельно взятого коллектива, чем иногда грешат наставники, но в контексте футболистов Григорчука такой аргумент звучит вполне обосновано. Взять хотя бы предыдущий матч против днепровского «Днепра-1» – вроде бы и лидер чемпионата, а с «моряками» ему пришлось уж очень усердно повозиться ради единственного гола Пихаленка (1:0).

А ведь были до этого близкие по уровню интриги матчи против «Колоса» (1:1), «Ворсклы» (1:2), «Александрии» (1:2) и, в особенности, «Шахтера» (1:2), когда одесситы и вовсе пропустили на восьмой компенсированной минуте. Наверное, ключевой проблемой «Черноморца» является отсутствие результативного нападающего, так как с пятью забитыми мячами можно рассчитывать лишь на позицию на уровне 13 строчки «Кривбасса», но не более. Впрочем, из подвала турнирной таблицы и такие места выглядят вполне ничего.

Динамо Киев



Персональные антирекорды, глубокое разочарование в команде со стороны болельщиков, отсутствие международного опыта во время предстоящей весенней части сезона – все эти последствия неудачных выступлений киевского «Динамо» в Лиге Европы УЕФА необходимо оставить за пределами собственного внимания как можно скорее. Уже вовсю разогреваются слухи о возможной отставке главного тренера, Мирчи Луческу, и при этом положение команды в турнирной таблице на внутренней арене требует срочного вмешательства.

Действующие вице-чемпионы Украины сейчас располагаются на девятом месте, и спасает их лишь то, что еще две игры остаются в запасе. С учетом плотности между командами, лишь эта пара потенциальных побед позволит команде выйти, как минимум, на пятую строчку. Подготовительный кратковременный период в Молдове должен был отвлечь коллектив от прошлых неудач, однако внутренняя кухня столичного коллектива все равно находится за семью печатями.

Однако, для выполнения стремительного выхода из глубокого кризиса каждому игроку «Динамо» предстоит перебороть свои индивидуальные проблемы по отдельности. Что уж говорить, если даже вернувшийся после травмы голкипер Георгий Бущан и ключевой центральный защитник Илья Забарный позволяют себе допускать ошибки в играх уровня противостояния против турецкого «Фенербахче» посреди текущей недели (0:2).

Нападающий Виктор Цыганков также пропадает с поля зрения объективов в наиболее ответственных моментах, и в итоге получается, что команде приносят результаты эпизодические взрывные выступления Виталия Буяльского, а также результативная игра Владислава Ваната, которому наконец-то начали доверять место на футбольном поле. Вылет полузащитника Николая Шапаренка из-за тяжелой травмы оказал прямое влияние на движение, тогда как повреждения Владислава Дубинчака, Дениса Бойко и Владислава Супряги уменьшили ротацию в каждой из линий.

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Динамо» Киев ранее пересекались 108 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, чемпионата и Кубка СССР . Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 67 успешных игр для «Динамо», 22 ничьих, 19 побед «Черноморца». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – матч в Одессе завершился победой киевлян со счетом 1:6. За хозяев голом отличился Евгений Исаенко, а у гостей забивали по два раза Виталий Буяльский и Витиньо, а также Денис Гармаш и Владислав Кулач.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний полтавчанин Андрей Коваленко, который на своем счету имеет уже 22 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Журбида и Владимир Думенко, а резервным арбитром отработает Виталий Романо. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – 2 встречи (1 ничья, 1 поражение), а с «Динамо» Киев он пересекался четырежды (2 победы, 1 ничья, 1 поражение). В том числе, в этом сезоне «бело-синие» проиграли «Днепру-1» (0:3), а «моряки» сыграли вничью против «Ингульца» (1:1).

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Кравченко – Брагару, Политило, Бобко, Наумец – Гладкий.

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Кендзера – Андриевский, Сидорчук – Диалло, Буяльський, Циганков – Ванат.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости отведут душу в предстоящей игре. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» (-2.0) не проиграет с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

6 ноября, воскресенье